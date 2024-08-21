Üç mezhebin ibadet yaptığı kiliseye ‘depreme dayanıksız’ tahliyesi

Üç Hristiyanlık mezhebinin ibadet yapabildiği dünyadaki tek yapı olan Bursa Protestan Kilisesi için, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı verildi.



Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi’nde yer alan ve halk arasında ‘Fransız Kilisesi’ olarak bilinen Bursa Protestan Kilisesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos 2024 tarihine kadar tahliye edilmek isteniyor.

Bursa Tanık’tan Zehra Değirmenci’nin haberine göre, 1800’lerin sonunda Fransız tüccarlar tarafından inşa edilen bu kilise, dünyada Hristiyanlığın üç büyük mezhebinin (Katolik, Ortodoks ve Protestan) aynı anda ibadet edebildiği tek yer olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Bursa’daki Hristiyan cemaatinin ibadet edebileceği tek mekan olan bu kilisenin tahliye edilmesi, cemaatin büyük bir mağduriyet yaşamasına neden olacak.

Bursa’daki Hristiyan vatandaşların ve kenti ziyarete gelen turistlerin ibadetlerini gerçekleştirebileceği tek kilise olan yapının tahliyesi istenmesine rağmen alternatif seçeneklerin sunulmaması ise kilise cemaatini mağdur ediyor.

Konuya dair bilgi veren Bursa Protestan Kilisesi Yaşam ve Kültür Vakfı Başkanı ve Protestan din adamı İsmail Kulakçıoğlu, yaklaşık bir ay önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilen tebligatla, binanın depreme karşı dayanıksız olduğu ve güçlendirme yapılması gerekçesiyle tahliyelerinin istendiğini belirtti.

“RİSKLER İFADE EDİLDİĞİNDEN DAHA DÜŞÜK”

Tebligatın ardından Jeoloji Mühendisleri Odası’na bağlı tescilli ofisle bir rapor hazırladıklarını ifade eden Kulakçıoğlu, “Buna bağlı olarak risklerin ifade edildiğinden daha düşük olduğunu görüyoruz. Binanın genel durumu sağlamdır. Çökme ve oturma yok. Sudan kaynaklanan korozyon ve çatlak yok. En önemlisi 2002-2004 yılları arasında yapılan restorasyonda binanın durumunu etkilemeyen basit çatlaklar giderilmiş, yani tamir yapılmış. Aynı zamanda yan taraftaki otoparkla kilise arasında bulunan istinat duvarı neredeyse pencere seviyesine kadar bir ekstra güçlendirme vermektedir” dedi.

“UZMANLARIN DA OLDUĞU KURULLA BİLİMSEL RAPOR HAZIRLANSIN”

Hazırlanan rapor sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve Bursa Valiliği’ne dilekçe vererek kararın iptalini ya da ertelenmesini talep ettiklerini söyleyen Kulakçıoğlu, “Mümkünse valilik makamı tarafından ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ve Bursa Protestan Kilisesi Yaşam ve Kültür Vakfı’nın da olduğu bir kurul oluşturulsun. Uzmanlardan bir kurulla birlikte bilimsel bir rapor hazırlayalım diyoruz” ifadelerini kullandı.

İBADET İÇİN ALAN GÖSTERİLMEDİ

İbadet için kendilerine alternatif bir alan gösterilmediğini, bahçede kurulacak bir çadırda ibadet yapma taleplerine ise ‘bayramdan bayrama’ gibi bir cevap aldıklarını belirten Kulakçıoğlu, “Biz her pazar ibadetimizi yapmalıyız diye düşünüyoruz. Çünkü binanın durumu sağlam. Yani bizim görüşümüz, kanaatimiz bu yöndedir” dedi.

Kulakçıoğlu ayrıca, büyük bir depremde yüksek olasılıkla bölgede ayakta kalacak tek yapının kilise olacağını söylerken, çevrede birçok dayanıksız bina varken ilk tahliye kararının neden kilise için verildiğini de merak ettiklerini belirtti.

İZNİK KONSİLİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP OLACAK

Dünyanın her yerinden turistlerin bu kiliseye geldiğini, Katoliklerin hac ziyaret yeri de olduğunu altını çizen Kulakçıoğlu, “Önümüzdeki yıl İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı olacak. Şimdiden rezervasyon yapılıyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda iletişim kuran organizatörler 500 kişilik bir grupla geldiklerinde Bursa’da ve İznik’te neler yapabileceklerini soruyorlardı. Yani buranın kapanması aslında bizim için çok büyük kayıp oluyor” şeklinde konuştu.

Kulakçıoğlu, binada riskin düşük olması nedeniyle öncelikli isteklerinin ibadete engel olunmaması olduğunu ifade ederken, uzun vadede kararın iptal edilmesini istediklerini bildirdi.

https://www.bursaport.com/guncel/uc-mezhebin-ibadet-yaptigi-kiliseye-depreme-dayaniksiz-tahliyesi-151030