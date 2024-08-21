Sümela Manastırı’nda planlanan Ortodoks ayinine Kamu-Sen Trabzon’dan tepki geldi!

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Sümela Manastırı’ndaki Ortodoks ayiniyle ilgili Türkiye Kamu-Sen Trabzon’dan açıklama geldi.

Sümela Manastırı’ndaki Ortodoks ayiniyle ilgili Türkiye Kamu-Sen Trabzon İl Başkanı Coşkun Dilber basın açıklamasında bulundu.

“Bu ayin derhal iptal edilmeli”

Yapılan ayinin hukuksuz ve gayri yasal olduğunu belirten Dilber, “Bilindiği üzere Maçka’daki Sümela Ören Yerinde, Fener Rum Patrikliğinin talebi doğrultusunda her yıl 15 Ağustos’ta ayin yapılmaktaydı. Bu tarih Trabzon’un Fetih tarihi olmasını nedeniyle yürüttüğümüz çalışmalar ve Trabzonluların tepkileri sonucu, ayin bu tarihten 23 Ağustos 2024 tarihine ertelenmiştir. Fetih gününün dışında bir güne kaydırılmış olması tarafımızdan bu ayinin kabulünü mümkün kılmamaktadır. Yapılacak olan bu ayin hukuksuzdur ve gayri yasaldır. Bu ayin derhal iptal edilmeli ve bir daha yapılmasına müsaade edilmemelidir. Türkiye Kamu-Sen olarak, bu hukuksuzluğu dile getirmek ve yetkilileri göreve çağırmak, milli ve manevi değerler konusundaki hassasiyetimizin, Türk Milletine hizmet sevdamızın ve Türkiye Cumhuriyetine sadakatımızın bir gereğidir. Devletimiz; laik, sosyal, demokratik bir hukuk devletidir. Bu bağlamda, ülkemizde yaşayan farklı dine mensup insanların, dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli tüm imkânların sağlanması hususunda gerekenlerin yapılmasını sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu manada, ibadetlerin yapıldığı mekânlardan cami, sinagog veya kiliseler ya da başkaları bizi rahatsız etmez. Tarih bununla sabittir. Bilakis bu davranış; İnancımızın ve binlerce yıllık Türk töremizin, örfümüzün ve geleneğimizin bir gereğidir. Nitekim ilimizde bu manada bir kilise var ve mevcut olan cemaati ile işlevini yerine getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

https://www.gunebakis.com.tr/haber/21393407/sumela-manastirinda-planlanan-ortodoks-ayinine-kamu-sen-trabzondan-tepki-geldi