Güreş U17 Dünya Şampiyonası’nda Ermeni sporcu Azerbaycanlı rakibini 9:0 yendi (Video)

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 45 kg Grekoromen stilde yarışan Ermenistan güreş takımı temsilcisi Marat Achemyan, Azerbaycanlı rakibini 9:0’lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Achemyan, finale ulaşmak için Özbek güreşçi Karamov ile karşılaşacak.

Lyova Shukhyan (92 kg) da yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Cezayirli rakibini 10:0’lık skorla mağlup etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/20/Güreş-U17-Dünya-Şampiyonası-Ermeni-Azerbaycanlı-rakibi/282816