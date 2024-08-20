Ermenistan’dan dikkat çeken Rusya tepkisi: Yapılan açıklamalar bizi şüpheye düşürdü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Rus yetkililerin Zengezur Koridoru’yla ilgili son açıklamalarının Rusya’nın Azerbaycan ile ülkesi arasındaki normalleşme sürecine ve bölgede barışa ulaşma konusundaki çabalara yapıcı katılımını şüpheye düşürdüğünü açıkladı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Badalyan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ermenistan yönetiminin Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına dair anlaşmayı sabote ettiğine dair dünkü açıklaması sorulan Badalyan, bu açıklamanın Rusya’nın Azerbaycan ile ülkesi arasındaki normalleşme sürecine ve bölgede barışa ulaşma konusundaki çabalara yapıcı katılımını şüpheye düşürdüğünü belirtti.

Badalyan, “Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı’nın, Ermenistan’ın resmi belgeler dışında hiçbir anlaşmanın parçası olmadığını, dolayısıyla bunları sabote edemeyeceğinin bilincinde olduğunu düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Badalyan, Ermenistan tarafından önerilen “Barış Kavşağı” Projesi’nin Rus tarafına da sunulduğunu ve bölgesel ulaştırma yollarının bu şekilde açılmasının mümkün olduğunu savunarak, “Rusya Dışişleri Bakanlığındaki mevkidaşlarımıza bu projeyi veya Güney Kafkasya’da barışı sağlama çabalarını taraflı açıklamalarla sabote etmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, dün Ermenistan yönetiminin, Sünik bölgesinde (Zengezur Koridoru’nun geçeceği bölge) ulaşım bağlantılarına dair anlaşmayı sabote ettiğini savunarak, “Bu anlaşmada Ermenistan Başbakanı (Nikol) Paşinyan’ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor” açıklamasında bulunmuştu.

Zengezur Koridoru anlaşması nedir?

Zengezur Koridoru’nun bölgesel işbirliğinin önünde yıllardır duran engellerin ortadan kaldırılmasını sağlaması bekleniyor. Bu koridor Azerbaycan’ın batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayacak. Nüfusunun çoğunluğu Azerbaycan halkından oluşan Nahçıvan, Rusya’daki 1917 Bolşevik Devrimi’nin ardından 28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ın sınırları içinde kaldı. Azerbaycan’da Rus ordusunun işgaliyle 1920’de Sovyet yönetimi kurulurken, Sovyetler, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki toprak parçası olan Zengezur bölgesini Ermenistan’a bıraktı. Böylece Nahçıvan’ın Azerbaycan’ın diğer bölgeleriyle karasal irtibatı kesildi.

Bugün, Azerbaycan’ın batı illeri ile arasında kara bağlantısının bulunmaması, Nahçıvan’ın gelişiminin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında yapılan üçlü bildiride, Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan arasında ulaşım hatlarının açılması maddesi yer alıyor.

Azerbaycan, Zengezur Koridoru olarak nitelendirdiği güzergahın kendi topraklarındaki kısmında demir yolu ve kara yolu çalışmalarını büyük oranda tamamlasa da Ermenistan, Azerbaycan ile kalıcı barışın sağlanması hususunda ilerlemeye rağmen bu konuda henüz adım atmadı.

Kaynak: AA

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