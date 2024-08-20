ABD, Ermenistan’ın kültürel mirasının korunmasını destekliyor

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ve ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Kristina Kvien, Şirak idari bölgesinin ve Anipemza yerleşiminin resmi yetkilileriyle birlikte, ABD Büyükelçisi’nin Kültürel Değerlerin Korunması Vakfı tarafından sağlanan 175.000 USD hibe ile restorasyon çalışmaları yapılan Yereruyk tarihi bazilika katedrali’ni ziyaret etti.

Ziyaret, ABD’nin Ermenistan’ın zengin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve restorasyonu konusundaki kararlılığını vurguladı.

Bakan Zhanna Andreasyan, Ermenistan’ın kültürel mirasının eşsiz yapılarından biri olan ve UNESCO Dünya Kültürel Mirası’nın geçici listesinde yer alan Yereruyk kilisesinin korunmasına olanak sağlayan bu destek için teşekkürlerini dile getirdi.

Bakan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Böylelikle Ermenistan’ın bin yıllık kültürünü, tarihini, mimarisini ve sanatını yeniden tasarlanmış bir ortamda sunarak burada eğitim programları düzenleme fırsatına sahip olacağız, bu da şüphesiz gençlerin gelişimine ve kültürel mirasımızın tanıtılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, ‘Matenadaran’ Antik El Yazmaları Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirilecek Dağlık Karabağ el yazmalarının korunması için destek programını da vurgulamak istiyorum. Yakın ve etkili iş birliğimizin devam edeceğine eminim.”

Büyükelçi Kvien ise, “Kültürel koruma alanındaki iş birliğimiz, iki devletimiz arasındaki güçlü iş birliğini yansıtıyor. Birlikte, tarihi koruyor ve karşılıklı anlayış ve saygıyı teşvik ediyoruz,” dedi.

Yereruyk antik bazilika kilisesi, 4. ve 5. yüzyıllarda inşa edilmiş olup, Ermenistan’ın erken Hristiyanlık döneminden kalma, tarihi öneme sahip benzersiz bir anıttır. Hem doğal hem de insan kaynaklı faktörler nedeniyle anıtın korunması zorlaşmış olup, bugün Ermenistan’ın kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için korunması kritik önem taşımaktadır.

Yereruyk’ta ABD Büyükelçisi Kvien, ABD Büyükelçisi’nin Kültürel Mirası Koruma Fonu’nun, Dağlık Karabağ’daki antik Ermeni manastırlarında yaratılan nadir el yazmaları ve arşiv belgelerinin korunması için Matenadaran’a 74.000 USD sağlayacak yeni programını duyurdu.

2005 yılından bu yana, ABD Büyükelçisi’nin Kültürel Değerlerin Korunması Vakfı’nın finansmanıyla Ermenistan’da toplamda 1,6 milyon USD tahsis edilen 15 kültürel koruma projesi hayata geçirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/20/ABD-Ermenistan-kültürel-mirası/282804