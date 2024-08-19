Yunan tarafını kim temsil etti?

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İki Türk vatandaşı, bir Türk adasında buluşup Türk-Yunan ilişkilerini görüştü. Bartholomeos’la Davutoğlu’nun Gökçeada’daki görüşmesine tepki yağdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Gökçeada’da Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüşmesine çok sayıda tepki geldi. Siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar, görüşmeyle ilgili “Ahmet Davutoğlu hangi vasıfla bu görüşmeleri yapıyor?” sorusunu yöneltti.

Davutoğlu ve Bartholomeos, 17 Ağustos’ta Gökçeada’da Bartholomeos’un evinde görüştü. Görüşmeyle ilgili Patrikhane’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindekiler, güncel konuları samimi bir şekilde tartıştılar. Halki (Heybeliada) Kutsal Ruhban Okulu’nun yeniden açılması gibi Ekümenik Patrikhane’yi ilgilendiren konulara özellikle değinilirken, Yunan-Türk ilişkilerinin gidişatına da değinildi. Eski Başbakan, Türkiye Dışişleri Bakanı olarak 2012 yılında Ekümenik Patrikhane’ye ve 2013 yılında Atina Imbrian Derneği’ne yaptığı ziyaretleri de hatırlattı.”

Eski MHP Milletvekili Arzu Erdem, görüşmeye tepki göstererek “Gökçeada’da kıymetli dostun Bartholomeos ile geçirdiğin ve geçireceğin dört gün, bir tesadüf mü? ABD İstanbul Başkonsolosunun aynı günlerde Gökçeada’da olması bir rastlantı mı?” diye sordu.

‘GÖRÜŞMENİN TARAFLARI KADAR YERİ ÖNEMLİ’

Görüşmeye yönelik siyasetçiler ve vatandaşlar çok sayıda tepki mesajı yayınladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Eser, Aydınlık’a yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla görüşmenin konusu kadar tarafları ve görüşme yerinin altını çizmek gerekiyor. Dışişleri bakanlığı da yapmış birisi olarak bu işlerin nasıl yapılacağını kendisi iyi bilir!

“Gökçeada’da yapılan görüşmenin farklı Ankara’da yapılan görüşmenin de farklı yorumlanacağını biliyordur. Burada hedefledikleri amacın görüşmeyle oluşturulan yoruma açık tartışmalar arasından güya denklem değiştirebilen siyasi ağırlık olduğu’ mesajı vermek olduğunu söyleyebilirim. Kastettiği stratejik derinlik! bu sanırım.”

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Arzu Erdem’in paylaşımına destek verdi. Gazeteci Osman Diyadin, “Ahmet Davutoğlu siyaseten ‘ENTÜBE’ halinde bir konumdan kendini kurtarmaya çalışıyor ama nafile!.. Hani bir halk tabiri var ya!.. ‘Geçti Bor’un pazarı sur eşeğini Niğde’ye!..’” derken gazeteci Fuat Uğur da “Rahmi Koç eksik orada.” ifadelerini kullandı.

‘GÖRÜŞME TAMAMEN TESADÜF’

Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Yeşim Karadağ, dün yaptığı açıklamada görüşmenin tesadüf olduğunu, önceden planlanmadığını ileri sürerek şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Sn. Ahmet Davutoğlu’nun Ailesi ile Gökçeada’da geçirdiği tatil programı üzerinden kara propaganda yaparak gündeme gelmek isteyen Milliyetçi Hareket Partili eski Milletvekili Arzu Erdem’in iddialarını şaşkınlıkla ve gülümseyerek okuduk.

“Sayın Genel Başkanımızın Gökçeada tatili son anda şahsımın daveti ile gerçekleşen spontan bir programdır. Sayın Genel Başkanımızı işlettiğimiz mütevazi otelde kısa bir tatil programı için Cuma gecesinden beri misafir ediyoruz. Üstelik Genel Başkanımızın daha önce belirlediği bir programı varken bizim davetimizi kırmayarak programını ertelemesi ile oluşan bu tatil programı tamamen özel bir tatil programıdır.

“Sayın vekilin iddialarında dile getirdiği ve tamamen kafasında oluşturduğu hayal dünyasında yaşanan senaryo ile kurguladığı Bartholomeos ile görüşme tamamen tesadüfi bir görüşme olup Sayın Patrik her yıl Gökçeada’da düzenlenen Meryem Ana Panayırı için kendi doğduğu köyüne gelmektedir. Sayın Eski Vekil sanıyoruz ki Patrik’in memleketinin Gökçeada’nın Zeytinli Köyü olduğunu bilmemektedir.

“Sn. Başbakanımızın adada olduğunu öğrenen Patrik in davet etmesi üzerine, Başbakanımızın, Patrik ile abisinin evinde herkese açık, ayan beyan bir yerde davete icabet etmesinden daha doğal ne olabilir ki? Böyle açık, kamudan gizli olmayan ve vatandaşların arasında gerçekleşen bu ziyaretin üzerinden kendisine rol biçmek ve gündeme gelmek için bu mesnetsizce açıklamaları yapmak akla ziyandır.”

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Gelecek Partili Yeşim Karadağ’ın görüşmenin tamamen “tesadüf” olduğunu açıkladı. Ancak Patrikhane’nin açıklamasındaki dikkat çekici ifadeler, görüşmenin içeriğine ilişkin kafalarda bazı sorular oluşturuyor.

– “Tesadüfi” bir görüşmede neden Türk-Yunan ilişkileri ele alındı? İki taraf da Türk vatandaşı olmasına rağmen hangi taraf Yunanistan‘ı temsilen konuştu?

– Heybeliada Ruhban Okulu konusunda Davutoğlu nasıl bir tavır gösterdi? Batı’nın Türkiye’ye okulun açılması için baskı yaptığı biliniyor.

– Görüşmeyi Patrikhane resmi internet sitesinden açıklamasına rağmen Davutoğlu veya Gelecek Partisi neden herhangi bir açıklama yapmadı?

NEDEN GÖKÇEADA?

Rumca adı “İmroz” olan Gökçeada, aynı zamanda Patrik Bartholomeos’un doğum yeri. Yunanistan devleti, Ege Denizi’ndeki temelsiz ve hukuksuz hak iddiaları doğrultusunda Gökçeada’yı da alma hayali kuruyor. Daha önce paraşütle asker indirme girişiminde de bulunan Yunanistan, Gökçeada çevresinde bazı kışkırtıcı girişimlerini de sürdürüyor. Yunanistan’ın Gökçeada’ya yönelik hedefleri ve hayalleri sürerken Davutoğlu-Bartholomeos görüşmesinin, aynı zamanda ABD’li ve Yunan diplomatların da adada bulunduğu tarihlerde, Gökçeada’da yapılması dikkat çekiyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/yunan-tarafini-kim-temsil-etti-bartholomeosla-davutoglu-ile-gokceadada-neden-bulustu-bartholomeos-davutoglu-gorusmesinde-yunanistani-kim-temsil-etti-485757