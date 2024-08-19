Putin: Nikol Paşinyan ile görüşüp İlham Aliyev ile yaptığım müzakereler hakkında bilgi vereceğim

Resmi ziyaret için Azerbaycan’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine göre Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması ve sınırın belirlenmesi sürecine katkıda bulunabilirse memnun olacaktır.

Bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşme sırasında yapıldı.

Putin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan’ın, Ermenistan ile olan tüm sorunları tamamen çözmeyi amaçladığını biliyorum. Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın imzalanması ve sınırın belirlenmesi için bir şey yapabilirse memnun olur.”

Putin, Azerbaycan ziyaretinden sonra Nikol Paşinyan ile görüşeceğini ve İlham Aliyev ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında ona bilgi vereceğini belirtti.

Görüşme öncesinde Putin, Haydar Aliyev’in mezarına çelenk bırakarak diz çöktü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/19/Putin-Nikol-Paşinyan-İlham-Aliyev/282722