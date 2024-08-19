Patrik Sahak II’nin önderliğinde ayin

Törenlere Katılan Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, Yeniden İbadete Açılan Kiliseyi Kutsadı. Üzüm Kutsaması da Gerçekleştiren Patrik II. Sahak, Kazanlarda Pişirilen Hrisi’lerin de Üzerlerini Takdis Etti…

Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Bayramı dolayısıyla geçtiğimiz Pazar günü Vakıfköy Ermeni Kilisesinde Kadasetli Patrik Sahak II’nin önderliğinde bayram ayini düzenlendi.

Hatay Vakıfköy Meryem Ana Kilisesi’nde, her yıl 15 Ağustos’a yakın ilk Pazar günü gerçekleştirilen “Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı (Verapokhum Surp Asdvadzadzni)” Ayini, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi.

Gelenek olduğu üzere her yıl Meryem Ana Yortusu’nda Vakıfköy Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesindeki ayine katılan Patrik Kadasetli Sahak II, bu yıl da geleneği bozmadı.

Vakıfköy’e geldiği Cumartesi Günü kilise girişinde bereketi temsilen ekmek, su ve tuzu kutsayan Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, depremde hasar gören ve onarımı yapılarak yeniden ibadete açılan Vakıfköy Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesinin Kutsaması ve açılışını gerçekleştirdi. Aynı günün akşamı geleneksel olarak yedi Ermeni köyünü simgeleyen yedi kazanda pişirilecek Hırisilerin ateşi Patrik Sahak II ve Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi ve Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Avedis Tabaşyan tarafından dualarla yakıldı.

Pazar sabahı gerçekleştirilen “Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi” (Verapokhum Surp Asdvadzadzni) Bayramı Ayinine Patrik Sahak II’nin yanı sıra Ermeni Apostolik Kilisesi İngiltere ve İrlanda Ruhani Lideri Episkopos Hovagim Manukyan, Patrikliğin ayinlerden sorumlu müdürü Kıdemli Peder Dırtat Uzunyan, Anadolu Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan, Diyakos Sarven Bıçakçı, Astdiyakos Ğazar Sabuncu, Barnabas Yardım Kuruluşu Başkanı Süryani Ortodoks Kilisesinden Korepiskopos Patrick Suhdeo, Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar ve yönetim kurulu üyeleri, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Tabaş ve yönetimi, PSYK Başkanı Herman Kavafyan ve farklı il ve ilçelerden gelen cemaat üyeleri katılım gösterdi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II’nin katılımıyla Vakıflı Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen ayinde, yılın bereketli geçmesi için dua edildi.

Daha sonra kilise bahçesine çıkan Patrik Maşalyan ve beraberindekiler, önce üzüm salkımlarını kutsadı ve bereket diledi. Maşalyan daha sonra Hrisi kazanlarını da karıştırarak dualar etti.

“Bereket, Hayatımıza Yaratıcının Katılmasıdır…”

Üzümleri kutsadıktan sonra bir vaaz veren Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan II, Meryem Ana’nın kutsallığından söz ederken, bayramın önemine vurgu yaptı. Patrik II. Sahak; “Bereket; hayatımıza yaratıcının karışmasıdır, katılmasıdır. O olmadan hayatımızda bir şeyler hep ters gider çünkü her şey onundur, ona aittir. Dolayısıyla şükürle kendisine yöneltmek gerekir her şeyi. Bu yüzden dolayı soframızda yemeden önce dua ederiz, yemek bittikten sonra dua ederiz, sabah uyandığımızda, akşam yattığımızda dua ederiz.

Kiliselerimiz Tanrı’ya şükürlerimizi sunmak içindir. Biz Tanrı’yı yüceltiriz, Tanrı da bizi bereketler, lütuflarını gönderir. Bu hayat, tabiat ve bizim bedenimiz elimizde olmayan sırlarla yönetilir. Gençlikte herkes bedeninin sahibi olduğuna inanır ama öyle değildir. İçimizde gizemli sırlı güçler bizi ayakta tutarlar. Biz kendi istediğimiz için, yediğimiz içtiğimiz için hayatta kalmayız, Tanrı istediği için hayatta kalırız!

Onun için kilisemiz, en eski gelenekle tarlaların bütün ürünlerini kutsamak, dua etmek için üzümü seçmiştir, sembol meyve olarak. Eski zamanlarda bu kilisenin bahçesi her türlü sebze ve meyve ile dolardı, onu basitleştirmek için üzümü seçtiler. Üzümü kutsadık, dua ettik ve Meryem Ana’nın bayramında ithaf ettik Meryem Ana’ya…

Meryem Ana da rahminin meyvesini, efendimiz Mesih İsa’yı dünyanın kurtarıcısı olarak sundu. Bizim kurtarıcımız oldu! Öyle ki Meryem Ana ilk meyvesini bizim için verdi. Biz de ilk meyveyi onun onuruna sunuyoruz. Meryem Ana’mıza da dua ediyoruz ki dualarını eksik etmesin üstümüzden, kötülüklerden korusun. Biz Ermenice duamızda tarlalarımız için dua ettik, meyve ağaçları, sebzeler için, Tanrı tarlaları haşerelerden korusun diye dua ettik. Zamanında yağacak yağmurlar ve karlar için dua ettik.

Bu olaylar, kazanç peşinde koşan insanlığın, tabiatı ve doğayı nasıl bozduğunun ve bunun sonuçlarının ne olacağını göstergesidir. Onun için kardeşlerim hayatınızda bereketi istiyorsanız bereket çocukları olun. Sahtekâr olmayın, yaptığınız işte dürüst olun, çalmayın, çırpmayın, çabuk kazanç peşinde koşmayın. İnsan gibi insan olun, o zaman bereketleneceksiniz, o zaman bol-bol verilecek size. Ama buna inanın! Onun için iş yerlerinizi dua ile açın, iş yerlerinizde küfür, kâfir olmasın. Onlar Tanrı’yı ve Melekleri kaçırırlar. Evinizde güzel sözler olsun, dua olsun, içinizde de dua olsun o zaman bereketleneceksiniz ve sağlık bulacaksınız” şeklinde konuştu.

Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramına katılanlara kazanlarda pişirilen buğday ve et karışımı ‘Hrisi’ yemeği ile kutsanmış üzüm ikram edildi. Kutsal Ayine, çevre ilçelerden gelen Hristiyan vatandaşlar da katıldı.

https://www.korfezgazete.com/patrik-sahak-iinin-onderliginde-ayin/