Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı Altınözü’nde de Kutlandı

Hristiyan Âleminin büyük yortularından olan ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi’ Bayramı, Hatay/Altınözü Tokaçlı Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesinde düzenlenen ayinle kutlandı. Kilise Pederleri Cebrail Kuşoğlu ve Mihail Papas’ın yönettiği Kutsal Ayine Hristiyan vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Tanrı Validesinin “Ebedi Hayata İntikali” Bayramı dolayısıyla Tokaçlı Meryem Ana Kilisesinde icra edilen Yatsı Duası ve Kutsal Bayram Ayini’nin ardından kazanlarda pişirilen Hrisi (Buğday Aşı) dualarla takdis edildi ve ayine katılan cemaat üyelerine dağıtıldı.

‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi’ Bayramı, Hristiyanların yoğun olarak yaşadıkları Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Tokaçlı Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi’nde özel bir ayinle kutlandı. Ayin sonunda, törene katılan cemaat üyelerine geleneksel olarak her yıl yapılan Hrisi dağıtıldı. Tokaçlı Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesindeki Kutsal Ayini Kilise Pederleri Cebrail Kuşoğlu ve Mihail Papas yönetti.









Mumların yakıldığı ve duaların Meryem Ana’ya ithaf edildiği Kutsal Ayin sonrasında kazanların başına geçen Kilise Pederleri Cebrail Kuşoğlu ve Mihail Papas, Buğday Aşı olarak bilinen ve yerel adı Hrisi olan yemeği kutsadı. kutsamanın ardından Hrisiler ayine katışan cemaat üyelerine dağıtıldı.

(Haber: İlyas Edip TERBİYELİ)

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