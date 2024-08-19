Dünya Güreş U17 Şampiyonasında Ermeni güreşçi Azerbaycanlı rakibini süreden önce yenilgiye uğrattı

Ermenistan güreş takımının Grekoromen stil güreşçisi Seyran Kirakosyan, Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nın açılış turunda Azerbaycanlı Abdul Hasanov’u süresinden önce mağlup etti.

Kirakosyan’ın, Avrupa Gençler son Şampiyonası’nda ikinci olmuştu. Turnuva 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve şampiyonaya toplam 576 güreşçi katılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/19/U17-Dünya-Güreş-Şampiyonası-Ermeni-Azerbaycanlı/282728