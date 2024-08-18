Meryem Ana Yortusu kutlandı, Vakıfköy Kilisesi yeniden ibadete açıldı

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş (Asdvadzadzin) Yortusu, 18 Ağustos Pazar günü kiliselerdeki Badarak ayinleriyle kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, gelenek olduğu üzere Hatay Vakıfköy’deki kutlamalara katıldı. 6 Şubat depremlerinde hasar alan Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin de onarım çalışmaları tamamlandı ve 17 Ağustos Cumartesi günü yapılan Odzum (kutsama) töreni ile kilise yeniden ibadete açıldı.

17 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00’de yapılan ayini Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. Ayinde İngiltere ve İrlanda Ruhani Önderi Episkopos Hovagim Manukyan ve kilise din görevlisi Avedis Tabaşyan hazır bulundu. İlahiler Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan ve Diyakos Ğazar Sabunci tarafından seslendirildi. Ayinde Kilise Vakıf Başkanı Cem Çapar ve yönetim kurulu hazır bulundu. Ayine Vakıfköy muhtarı Berç Kartun ve köy halkı katıldı.Ayinde Patrik Maşalyan, Türkçe ve Ermenice vaaz verdi. Ayinin sonunda kilisenin bahçesinde tuz kutsandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen itfaiye aracına binen Episkopos Manukyan, kilisenin çatısındaki haçları kutsadı.Akşam saatlerinde ise kilisenin bahçesinde davul ve zurnalı geleneksel harisa şenliği düzenlendi. Saat 22:20’de yedi harisa (keşkek) kazanı yakıldı. Kazanlar, Musadağ’ın yedi Ermeni köyünü temsil ediyor.Patrik Maşalyan’a Pazar günkü ayinde Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan ve üç diyakos da eşlik etti. Asdvadzadzin ayinini Büyük Britanya ve İrlanda bölgesi Ruhani Önderi Episkopos Hovagim Manukyan yönetti.Patrik Maşalyan, Vakıfköy’e gelişinde yaptığı konuşmada kilisenin onarımında Episkopos Manukyan’ın aracılık ettiğini belirtti ve kilisenin onarımı için dünya üzerinde Hıristiyanlara çeşitli yardımlarda bulunan Amerika merkezli Barnabas Vakfı’nın da maddi destek sağladığını ifade etti.Patrik, Episkopos Manukyan’ın Musa Dağ’lı olduğunu, küçük yaşta Suriye, Lübnan ve Ermenistan’a gittiğini hatırlattı.Üzümler kutsandıPazar günü Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın riyaset ettiği Badarak ayinine halkın ilgi yoğundu. Ayinde Episkopos Hovagim Manukyan Ermenice vaaz verdi ve halkın Asdvadzadzin Yortusu’nu kutladı. Kilisenin bahçesinde üzümler kutsandı. Türkçe vaaz veren Patrik Maşalyan, yağmurun yağması için dua edildiğini hatırlattı. İnsanlığın doğayı bozduğunu söyleyen Patrik Maşalyan, “Doğa bize bereketini değil lanetini gönderiyor.” dedi.Patrik Maşalyan vaazına şöyle devam etti:”6 Şubat depreminde gördük. Deprem değil binalar öldürdü. Sahtekar insanlar yaptı bu binaları. 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Bereket istiyorsanız sahtekar olmayın, dürüst olun. Çalmayın ve insan gibi olun. Buna inanın. İş yerlerinizi dua ile açın. Evinizde, içinizde dua olsun” Ayinde harisa kazanları da kutsandı.İstanbul’daki diğer kiliselerde de ayinler düzenlerdi, üzümler kutsandı.

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