Patrik Maşalyan Vakıfköy’de

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, 18 Ağustos Pazar günü yapılacak Surp Asvdvadzadzin Bayramı (Meryem Ana Göğe Yükseliş Yortusu) kutlamaları için Vakıfköy’e geldi.

16 Ağustos Cuma günü sabah uçağıyla Hatay’a gelen Maşalyan’a Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan ve diyakoslar eşlik etti. Ermeni Kilisesi’nin beş büyük bayramından biri olan Asdvadzadzin Yortusu’nu İngiltere ve İrlanda Ruhani Önderi Episkopos Hovagim Manukyan yönetecek.

Aynı gün Patrik Maşalyan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret etti.

Maşalyan, akşamüstü Vakıfköy’de, halk tarafından davul ve zurna ile karşılandı. Köyün girişinde tuz ve ekmeği kutsayan Patrik, 17 Ağustos Cumartesi günü Odzum ayini sonrası yeniden ibadete açılacak olan Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ni gezdi.

Kilisede kısa bir konuşma yapan Maşalyan, Ermeni toplumunun yoğun yaşadığı yerlerde ilk olarak kilisenin inşa edildiğini söyledi ve “Bu kilisede başlayan olumlu hava ile yıkılmış yerler de çabucak onarılır” dedi.

Patrik Maşalyan şöyle konuştu:

“Çifte bayram yaşayacağız. Hem üzümü okuyacağız hem de kilisenin Odzum ayinini yapacağız. Bir yıllık bir tamirattan sonra çok güzel olmuş. İçimiz açıldı. Bu pek çok kişinin birlikte el ele vererek Vakıfköy’e bir armağanıydı. Patrikhane girişimiyle yurtdışından bulduğumuz kaynaklar ve İstanbullu hayırseverlerin katkılarıyla bu işin üstesinden geldik. Umarız bu kilisede başlayan bu olumlu hava ve bu kiliseden yayılacak bereket, sizlerin evlerine ve sofralarına da ulaşır. Yıkılmış yerleri de çabucak onarırsınız ve bu kilise bir şekilde yeniden yapılanmanın mayası olur. Gerçekten de bizim Ermeniliğimizde herhangi bir cemaat oluştuğunda önce kilise yapılır. Diasporada Ermeniler nerede çoğalırlarsa derler ki birbirimizi tanımamız, birleşmemiz lazım. Ne yapalım? Önce kilise yapalım. Onun çevresinde Ermeniler örgütlenmeye başlar. Öyle ki burada da aynı şey olacak. Eminim ki burada başlayan yenilenme süreci giderek yayılacak ve Vakıfköy deprem öncesinden daha güzel hale gelecek. Eğer siz burada olursanız, biz burada olursak her zaman umudumuz olacak. Hıristiyanlığın üç temeli; iman, umut ve sevgi. Bunlara sarıldığımızda bizim hiçbir şeyden korkumuz kalmaz.”

Patrik Maşalyan, konuşma sırasında İngiltere Ruhani Önderi Manukyan’ı halka tanıttı. Patrik Maşalyan, kilisenin onarımında Episkopos Manukyan’ın aracılık ettiğini belirtti ve kilisenin onarımı için dünya üzerinde Hıristiyanlara çeşitli yardımlarda bulunan Amerika merkezli Barnabas Vakfı’nın da maddi destek sağladığını ifade etti.

Patrik, Episkopos Manukyan’ın Musa Dağ’lı olduğunu, küçük yaşta Suriye, Lübnan ve Ermenistan’a gittiğini söyledi.

Ziyarette hazır bulunan kilisenin din görevlisi Peder Avedis Tabaşyan’ı da tebrik eden Maşalyan, “Biliyoruz ki sen bu halkı seviyorsun, önem veriyorsun ve bu halka hizmet ediyorsun. Hayatını bu cemaate hizmet için adadın” dedi.

Episkopos Manukyan, Vakıfköy’de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Patrik Maşalyan, 17 Ağustos Cumartesi günü eski Ermeni köylerini ziyaret edecek. Kilise, saat 17.00’de yapılacak Odzum ayininin ardından yeniden ibadete açılacak. Akşam ise geleneksel hirisi (keşkek) kazanları yakılacak.

Agos