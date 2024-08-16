Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan Azerbaycan’a yalanlama

YEREVAN, 16 AĞUSTOS, ARMENPRESS: Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın güya 16 Ağustos saat 03:20 sularında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin sınır bölgesinin batı kesiminde konuşlu Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmıyor.

Armenpress’in aktardığına göre Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan bu konuda yapılan açıklamada, “Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Ofisi’nin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne diplomatik kanallar aracılığıyla ateşkes ihlallerini soruşturmak için iki taraflı bir mekanizma oluşturma önerisi sunduğunu hatırlatalım” ifadelerine de yer verildi.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1197782