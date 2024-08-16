Ermeni Milliyetçiliğinin Serüveni yarın SÖZCÜ gazetesiyle birlikte ücretsiz

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Büyük yankı uyandıran kitapların çarpıcı bölümleri 7 gün boyunca her gün SÖZCÜ’de…. Mehmet Perinçek’in kaleminden Ermeni Milliyetçiliğinin Serüveni yarın SÖZCÜ’de başlıyor.

SÖZCÜ gazetesinden dev hizmet…

Her gün soluksuz okuyacağınız 4 sayfa kitap eki.

Büyük yankı uyandıran kitapların çarpıcı bölümleri 7 gün boyunca her gün SÖZCÜ okurlarıyla buluşuyor.

İngilizlerden Nazilere, emperyalist devletlerin yayılmacı ve saldırgan politikalarının aleti “Ermeni meselesi”ni tüm yönleriyle okuyacaksınız.

Taşnaklar’dan Asala’ya, Ermeni çetelerin baskın, yağma, cinayet, linç ve tecavüz girişimlerini ortaya koyarken soykırım yalanını Rus Devlet Arşivleri’nden belgelerle çürüten arşiv niteliğinde bir kitap…

Mehmet Perinçek’in kaleminden Ermeni Milliyetçiliğinin Serüveni…

İlk sayı yarın SÖZCÜ ile birlikte…

Kaçırmayın, mutlaka alın.

https://www.sozcu.com.tr/ermeni-milliyetciliginin-seruveni-yarin-sozcu-gazetesiyle-birlikte-ucretsiz-p75624