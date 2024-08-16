Bu Pazar üzümler kutsanıyor, Meryem Ana Yortusu’nu kutluyoruz

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş (Asdvadzadzin) Yortusu, 18 Ağustos Pazar günü kiliselerde yapılacak Badarak ayinleriyle kutlanacak. Ermeni kiliselerinde, yılın ilk hasadına ithafen ‘Khaghoğorhnutyun’ (üzüm okuma) töreni yapılacak ve bereket için dua edilecek.

Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, gelenek olduğu üzere Hatay Vakıfköy’de yapılacak kutlamalara katılacak. Patrik Maşalyan’a Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan ve üç diyakos da eşlik edecek. Asdvadzadzin ayinini Büyük Britanya ve İrlanda bölgesi Ruhani Önderi Episkopos Hovagim Manukyan yönetecek.

Öte yandan 6 Şubat depremlerinde hasar alan Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin de onarım çalışmaları tamamlandı ve 17 Ağustos Cumartesi günü saat 16:00’da yapılacak Odzum töreni ile kilise yeniden ibadete açılacak.

Aynı günün akşamı köyde harisa kazanları kaynatılacak ve Asdvadzadzin kutlamaları başlayacak

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30821/bu-pazar-uzumler-kutsaniyor-meryem-ana-yortusu-nu-kutluyoruz