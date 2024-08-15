‘Patrikhane ABD üssüne dönüşüyor’

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Amiral Cihat Yaycı, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un faaliyetlerinin tehdit oluşturduğunu belirtti, ‘Patrikhane’nin faaliyetlerine dikkat.’ dedi

Trabzon Sümela’daki ayinler hakkında konuşan Cihat Yaycı, “ABD, Fener Rum Patrikhanesini Türkiye içinde ABD Üssü’ne dönüştürmek istemektedir. Patrikhane faaliyetlerinin Lozan Anlaşması sınırları içerisinde kalması Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için son derece önemlidir.” diye konuştu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ekümeniklik iddiası üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Emekli Amiral Cihat Yaycı Sümela’da ayin konusunda da değerlendirmeler yaptı. Sümela Manastırında ayinlerin 2010 yılında FETÖ’cüler tarafından dinlerarası diyalog denilerek başlatıldığını ifade eden Cihat Yaycı bu ayine katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “Pontus soykırımı” demeye, bölgede Pontusçuluğu kaşımaya başladığını söyledi.

TRABZON’UN FETHİNE DENK GETİRİLİYOR

Ayinlerin Trabzon’un fetih yıl dönümü olan 15 Ağustos’a denk getirilmesine de dikkat çeken Cihat Yaycı, “Patrik BartholomeosGökçeada, Bozcaada ve İstanbul dışında hiçbir faaliyet gösterememesine rağmen Sümela Manastırı’nda ayin yaptı. Şuandaki Kültür ve Turizm Bakanı ayine katıldı. Hem de Fatih Sultan Mehmet Hanın Trabzon’u fethettiği günlerde yapıyorlar bu ayini. Buna Turizm Bakanı da ‘turistik’ diyor. Allah aşkına olur mu bu?” diye konuştu.

Cihat Yaycı

‘ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜYOR KİMSE DUR DEMİYOR’

Yaycı, “Bu patrik denilen papaz da bunu öyle bir şova dönüştürüyor ki; Ukrayna’dan adam getiriyor, Gürcistan’dan adam getiriyor, Yunanistan’dan adam getiriyor ve ‘Bunların hepsinin patriği benim’ diyor. Yakasında da ‘Ekümenik Patrik’ sıfatıyla da dolaşıyor, kimse de buna ‘dur’ demiyor.” ifadelerini kullandı.

‘DİNLERARASI DİYALOG’

Yaycı, ayinleri 2010 yılından bu yana FETÖ’cülerin düzenlediğini belirterek şunları söyledi:

“2010 yılında dinlerarası diyalog safsatasıyla başlamıştır bu. Bunun başını çeken kimdir? FETÖ…

2010 yılına kadar Sümela’da bir ayin yapılmasına asla müsaade edilmiyor şimdi FETÖ ile mücadele deniliyorsa artık bu ayinlere müsaade edilmemesi lazım. Bunların hepsi Türkiye’nin bünyesine salınmış kanser hücreleridir.”

PONTUSÇULUK İDDİASI KAŞINMAYA BAŞLANDI

Pontusçuluk iddiası kaşınmaya başlandı diyen Yaycı sözlerine şöyle devam etti: “Adam, ‘Pontus bayramı, Pontus soykırımı’ diyor. Nerede diyor bu kara papaz bunu? Sümela’da diyor. Türk milletine hakaret ediyor ve kimseden ses yok! Pontus neresidir, Pontus bayramı nedir? Pontus bayramında kemençe olmadan olmaz diyor. Sümela’da davetlisi sınırlı tutulan ayinde Yunan devlet televizyonu canlı yayın yapıyor.

“TRT, bir cuma namazında Batı Trakya’dan veya Atina’dan naklen yayın yapsın bakalım yapabiliyor mu? Bu ayinler Trabzon’un Fetih gününe de özellikle denk getiriliyor ve ‘Trabzon Pontus’ mesajı veriliyor ve ‘Pontus Bayramı’ olarak kutlanıyor. Bu ayinle Lozan Antlaşması’na göre Fatih Kaymakamlığı’na bağlı olarak yalnızca Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’daki Ortodokslardan sorumlu olan Fener Rum Metropolitliği yetkisini aşmaktadır.

“Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 2010 yılına kadar, 88 yıl boyunca, sadece müze olan Sümela Manastırı’nın ibadet ve ayinlere açılmasının hiçbir mantıklı anlamı yok. Çünkü bölgede Ortodoks Hristiyan cemaat yok.”

ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORLAR

Öte yandan, emekli amiral Cihat Yaycı, “ABD, Fener Rum Patrikhanesini Türkiye içinde ABD Üssü’ne dönüştürmek istemektedir. Patrikhane faaliyetlerinin Lozan Anlaşması sınırları içerisinde kalması Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için son derece önemlidir.

“ABD destekli bir Ortodoksluk projesi yürürlükte ABD’nin Türkiye’den Fener patriğinin Türk vatandaşı olma şartını kaldırmasını istemesi de Fener’i Türkiye’nin içinde bir tür dini ABD Üssü’ne dönüştürme amacından kaynaklanmaktadır. Patrik’in bu ziyaret ve girişimleri, ABD ile Rusya arasındaki mücadelenin dini boyutudur. Malum Fener Rum Patrikhanesi ABD desteklidir.” dedi.

GÖKÇEADA’DA AYİN YÖNETTİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayine katıldı. Tepeköy’deki tarihi Agridia Kilisesi’nde Bartholomeos tarafından yönetilen ayine, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, yurt dışından despot ve papazlar ile adada yaşayan Rumlar katıldı.

Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti. Köydeki etkinlikler kapsamında bu akşam yemek ve eğlence yapılacak. Rumlar, etkinlikler kapsamında her yıl 15 Ağustos’ta köyde bir araya geliyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/amiral-cihat-yayci-acikladi-fener-rum-patrikhanesi-abd-ussune-mi-donusturulmek-isteniyor-fener-rum-patrigi-bartholomeosun-faaliyetleri-tehdit-mi-485271