‘Papaz Evleri’ davasında gerekçeli karar açıklandı, Vakfın banka hesaplarına el kondu

İşhan Erdinç

Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi Vakfı ile işletmeci Norayr İşler arasında süren ‘Papaz Evleri’ davasında vakfın tazminat ödemesine karar verilmişti. Davayla ilgili gerekçeli karar da açıklandı. Bu arada karar doğrultusunda Kumkapı Vakfı’nın banka hesapları bloke edildi. Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi Vakfı yönetimi “Haciz söz konusu değil” dedi, karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Gerekçeli kararda, davalı Kumkapı Vakfı’nın, davacı Zela Kuyumculuk’a otel ve restaurant binasının tadilatı için 14 milyon 734 bin TL, bina değer artışı içinse 73 milyon 242 bin TL avans faizle birlikte ödemesine hükmedildi.

Zela Kuyumculuk Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, Kumkapı’da Muhsine Hatun Mahallesi, Tavasi Çeşme Sokak’ta yer alan ve “Papaz Evleri” olarak bilinen Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı’na ait harabe binanın restorasyonunu yapmak üzere 2013 yılında sözleşme imzalamıştı.

Sözleşme kapsamında İşler, binayı restore ederek otel haline getirdi. Ancak Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı, sonraki süreçte kiranın ödenmesinin sık sık ihlal edildiği gerekçesiyle ihtarnameler gönderdi, son ihtarnameden sonra da oteli mahkeme kararıyla tahliye ettirdi. İşler de yaptığı masrafları gerekçe göstererek vakfı dava etti.

Davanın 29 Nisan’daki duruşmasında mahkeme, vakfın bilirkişi raporundaki bedeli faiziyle birlikte Zela Kuyumculuk’a ödemesine karar verdi.

Kumkapı Vakfı’nın mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde davacının kirayı ödemekte zorlandığı vurgulanmıştı.

Gerekçeli kararda, taraflar arası imzalanan kira sözleşmesinin 3. maddesine göre, vakıf tarafından 30 yıllık kira sürecinin herhangi bir nedenle sonlandırılması halinde yapılan onarım ve değişikliklerle ilgili harcamaların kiracıya ödenmesinin kabul ve taahhüt edildiği belirtildi.

“Haciz yok, vakfın hesaplarına el konuldu”

Davayla ilgili istinaf yolu açık. Gerekçeli kararın ardından Agos’a konuşan Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi Vakfı Başkanı Hrant Moskofyan, adli tatilin ardından İstinaf’a başvuracaklarını açıkladı. Dava sürecine ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi için bir basın açıklaması yapacaklarını da belirten Moskofyan, “Bu konu toplumu ilgilendiriyor ve bilgilerinin olması lazım” dedi.

Moskofyan şu şekilde konuştu:

“Vakfa haciz geldiğine ilişkin söylentiler var. Bu doğru değil, vakfın banka hesaplarına el konuldu. Bu kararın kaldırılması için de 150 milyon TL yatırılması gerekiyor. Toplumda Bezciyan Okulu’nun kapanacağına ilişkin dedikodular yapılıyor. Böyle bir şey yok. Okul kapanmayacak.”

“Önce anlaşmak istedim ama olmadı”

Davacı Norayr İşler ise Agos’a yaptığı açıklamada, restorasyon için 10 milyon dolar harcadığını, beş yıl boyunca vakfa düzenli kira ödemesi yaptığını söyledi. İşler, inşaata başlamadan önce vakfa elden 677 bin dolar ödeme yaptığını öne sürdü.

İşler, vakfın 350 bin TL geciken kira borcu nedeniyle tahliye işlemi yaptığını söyledi ve şöyle konuştu:

“Ben, önce çağrıda bulundum, gelin anlaşalım dedim. Fakat, karşıma çıkmadılar. Ben, konuyla ilgili çözüm çerçevesinde öncelikle, başta Sayın Patrik olmak üzere Sayın Şirinoğlu ve Sayın Gülmezgil gibi cemaatimizin birçok önemli kişisini bilgilendirdim. Sözleşmeden doğan haklarım olduğunu anlattım. Anlaşma umuduyla tam 6 ay bekledim, pek çok yol denedim. Hiçbir anlaşma ışığı göremeyince de yasal yollara başvurdum.

İşler şöyle devam etti: “Sanki dokuz sene boyunca hiç kira ödenmemiş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. İlgili kanunlar açık, mahkemenin hükmü net. Ya benim hakkım olan verilecekti ya da ben, muhatabım olan vakfın, kanunların haczedilmesinde sakınca görmediği mal ve gelirlerine el koyarak alacağımı tahsil edecektim. Muhataplarım, birinci yolu tercih etmedikleri için benim avukatlarım da mahkeme kararına dayanarak, yasal süresinde İcra Müdürlüğü’ne baş vurup gerekli işlemleri başlattılar. Artık bu konuyu değerlendirmek, zarara sebebiyet verenler hakkında bir rücu davası açıp açmamak cemaatimize ve yetkili kurullarına kalmış bir konu. Ben bu konunun dışındayım. Çünkü, elimden geleni yaptım.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30814/papaz-evleri-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-vakfin-banka-hesaplarina-el-kondu