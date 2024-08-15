Kınalıada’daki saldırı: Savcılık dava açtı

Garo Kapriyelyan’ın maruz kaldığı saldırıyla ilgili yargı sürecinde gelişmeler var. Kapriyelyan ve avukatı Selina Doğan geçen hafta Adalar Savcılığı’na giderek dilekçe vermişler, etkin soruşturma yapılmasını talep etmişlerdi. Selina Doğan’ın verdiği bilgiye göre market sahibi hakkında bir dava açıldı. İddianamenin içeriği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Lerna Kapriyelyan: Marketin ismini artık zikretmeyelim

Garo Kaprielyan’ın kızı Lerna Kaprielyan, Facebook hesabından yeni bir paylaşım yaparak, Seç Marketler Zinciri’nin kendisiyle irtibata geçtiğini, duyurdu. Kapriyelyan öncelikle topluma seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar, ilk günden itibaren bizimle ivedilikle irtibata geçip geçmiş olsun dileklerini ileten, kendi inisiyatifleri doğrultusunda Kınalıada şubesinin bayiliğini iptal eden Seç Marketler Zinciri’nin haklı ricasıyla bugün tarafıma ilettikleri metni paylaşıyorum. Lütfen markanın haksız yere zarar görmemesi için hassasiyet gösterip sosyal medyada Seç Market ismini zikretmeyelim.”

Kapriyelyan’ın kendi hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Öncelikle yaşanan olay için (doğrudan bizimle ilgili olmasa da) üzüldük. Belki malumunuzdur ama yine de bilgi vermek isterim ki; Seç Marketler, bayilik modeliyle işletiliyor. Kınalıada’daki söz konusu bayide meydana gelen üzücü ve kabul edilemez olay ile ilgili bilgiler tarafımıza intikal eder etmez söz konusu kurumun bayiliğinin iptali için harekete geçtik ve İlgili bayi ile ilişiğimizi kestik. Garo Bey ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hassasiyetle süreci takip ediyoruz.

Selam ve saygılarımızla,

Seç Marketler İletişim Ekibi”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30816/kinaliada-daki-saldiri-savcilik-dava-acti