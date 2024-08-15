Anadolu Episkoposluğuna Bağlı Kilise Gençleri Trabzon’da Buluştu

Anadolu Episkoposluğuna bağlı kiliselerin gençleri bu kez Trabzon’daki Gençlik Kampında buluştu. Hatay (Antakya ve İskenderun), Mersin, Samsun ve ev sahibi Trabzon Kiliselerinin genç fertleri 15 Ağustos Meryem Ana Bayramı’nı da kutlamak vesilesi ile Trabzon’da Ruhani bir kamp gerçekleştirdi.

Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi, Anadolu Episkoposluğuna bağlı kiliselerin gençlerin katıldığı bu yıl ki ‘Gençlik Kampı’na ev sahipliği yaptı. Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Monsenyör Antuan Ilgıt’ın önderliğinde bir araya gelen gençler, hep birlikte dini eğitim aldılar, dualar ettiler ve eğlenceli vakitler geçirdiler.

Gençlik Kampının programı; İskenderun, Antakya, Mersin ve Samsun’dan gelen kafilenin ev sahibi Trabzonlu gençlerle buluşması ile başladı. Hazırlanan program çerçevesinde grup halinde Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Monsenyör Antuan Ilgıt’ın verdiği dinsel öğütleri dinleyen gençler, tarihi ve dini mekânları gezip görmeyi de ihmal etmedi.

Trabzon’un görülmesi gereken yerlerinden biri olan Aya Sofya Kilisesi’ni ziyaret eden Gençler, Sümela Manastırı’nı da görme fırsatı yakaladılar.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ)

https://haber.sat7turk.com/anadolu-episkoposluguna-bagli-kilise-gencleri-trabzonda-bulustu/