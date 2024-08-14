Yehova’nın Şahitleri’nden Bursalı muhtara şok mektup! Hristiyan…

Yehova’nın Şahitleri, Bursa’da bir muhtarın posta kutusuna mektup bırakarak Hristiyanlığa davet etti.

Kaynak: İsmail Karaduman

Merkezi Amerika’nın (ABD) New York eyaletinde bulunan ve kendilerine “Yehova’nın Şahitleri” adını veren misyonerlerin, Bursa‘daki insanlarınHristiyan olması için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

Kükürtlü mahallesi Canan Akın Erdem olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“NE GÜNLERE KALDIK”

Erdem, “Birileri böyle mektuplar bırakmışlar posta kutularına şikayetçi olabilirsiniz. Çekirge polis karakoluna ne günlere kaldık.” ifadelerini kullandı.

Adının Mahmut olduğunu belirten şahıs posta kutusuna bıraktığı mektupta Yehova’nın Şahitleri’nin propagandalarının yayımlandığı sitenin adresini paylaştı.

İşte posta kutularına bırakılan o mektuplar…

YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİ NEDİR?

Yehova’nın Şahitleri, restorasyoncu ve teslis karşıtı inanca sahip, ana akım Hristiyanlıktan ayrılan bir Hristiyan mezhebidir. Yehova’nın Şahitleri temel Hristiyan inançlarını ve dinsel geleneklerini kabul etmeyip sadece “Yeni Dünya Çevirisi” adlı kendi Kutsal Kitap çevirilerini imanlarının temeli olarak alırlar.

https://www.bursahakimiyet.com.tr/bursa/yehova-nin-sahitleri-nden-bursali-muhtara-sok-mektup-hristiyan-1313011