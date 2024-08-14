Rahibe María del Divino Jesús’un Adanmışlık Yemini

Anadolu Episkoposluğuna bağlı kilise gençlerinin bu yıl Trabzon’da gerçekleştirilen Gençlik Kampındaki buluşması renkli görüntülere sahne olurken, Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi, Gençlik Kampının yanı sıra Rahibe María del Divino Jesús’un yemin törenine de ev sahipliği yaptı.

Rahibe María del Divino Jesús, Tanrı’ya Adanmışlık Yemin Törenini Trabzon’da Santa Maria Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirdi. Yemin Törenini Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Monsenyör Antuan Ilgıt yönetti.

Yemin töreninde tüm varlığını Allah’a özgürce adadığına işaret eden Rahibe María del Divino Jesús; “Ben, Rahibe María del Divino Jesús, Kutsal Üçlü-Birlik boyutunda İncil öğütlerinin armağanını her zamankinden daha samimi ve güçlü bir sevgiyle derinleştirmek; insanların ilahi güzelliğin cazibesini ve özlemini hissedebilmeleri için Teslis’in tarihte bıraktığı somut bir iz olabilmek adına tüm varlığımı Allah’a özgürce adıyorum. Öyle ki, hayatım, Baba’nın ve kardeşlerin önünde ete kemiğe bürünen Söz olan İsa’nın var oluş ve hareket tarzının yaşayan bir hatırası olsun” sözleri ile adanmışlık yeminini etti.

Yemin Törenine, Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Monsenyör Antuan Ilgıt’ın yanı sıra diğer bölge kiliselerinde görev yapan Rahibeler ile Gençlik Kampına iştirak eden gençler de katıldı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ)

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