“Eurovision Genç Müzisyenler” Şarkı Yarışması’nda Ermenistan 5’inci sırada sahne alacak

Hayk Hekekyan, “Eurovision Genç Müzisyenler” Şarkı Yarışması’nda 5 numarayla performans sergileyecek. L. Auguste Lebrun’un Oboe ve Orkestra için Concerto No. 1, 1’inci kısmı seyrcilere sunacak.

Yarışmanın kazananı, Norveçli orkestra şefi Tabitha Berglund’un başkanlık ettiği jüri tarafından belirlenecek. Jüride ayrıca Ermeni piyanist Marianna Shirinyan, İsveçli klarnetçi Andreas Sunden ve Avusturyalı perküsyonist Martin Grubinger de yer alıyor.

“Eurovision Genç Müzisyenler” Şarkı Yarışması’nın tüm katılımcıları, Norveç Radyo Orkestrası eşliğinde Eivind Odland yönetiminde performans sergileyecek.

Yarışma 17 Ağustos’ta gerçekleşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/14/Eurovision-Genç-Müzisyenler-Ermenistan/282533