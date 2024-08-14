Diyarbakır’da Ermeni Xaço’ya ait 200 yıllık tarih

Xançepek Mahallesi’nde bulunan son Ermeni demir ustası Xaço’nun yeri, tarih kokuyor. Mekanda, 200 yıllık demir dövme örsü ve eski anahtarlar yer alıyor.

Ali Çekdar KORKMA

ÖZEL HABER – Güneş OCAĞA

Diyarbakır Merkez Suriçi’ndeki eski Xançepek Mahallesi’nde bulunan son Ermenidemir ustası Xaco’nun yerinde, Xaço’ya ait 100 ve 200 yıllık demir dövme örsleri, Diyarbakır’ın en eski tabak, çanta ve eski han kapılarının anahtarları sergileniyor.

ERMENİLER TARAFINDAN BABASINA HEDİYE EDİLDİ

Şimdilerde lokanta olarak kullanılan Xaço’nun yerini işleten Cengiz Yazıbilmez, babasının ile Ermenilerin çok yakın dost olduklarını ve Xaço’nun yerinin Ermeniler tarafından babasına hediye edildiğini söyledi.

BİR YANDAN EZAN, BİR YANDAN ÇAN SESİ

Diyarbakır Xançepek Mahallesi’nde insanların ilk kez bir arada yerleşik yaşama geçtiği yer olduğuna işaret eden Yazıbilmez, “Diyarbakır’ın Xançepek Mahallesi insanların ilk kez bir arada yerleşik yaşama geçtiği yerdir. Keldani, Suryani, Ermeni, Kürdü ve Türkü ile bir arada yaşadığı bir yerdi burası. Bir yandan ezan, bir yandan da çan sesinin yükseldiği bir mahalledir Xançepek” dedi.

XAÇO’NUN YERİYDİ

İş yerlerinin en eski Ermeni demir ustası Xaço’nun yeri olduğunu dile getiren Yazıbilmez, “Demirci Xaço meşhurdur ve eski Diyarbakırlıların hepsi onu bilir. Ünlü Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan da demirci Xaço’nun yeğeni olur” diye belirtti.

ERMENİLERDEN KALAN DEĞERLİ EŞYALAR

İş yerlerinin son Ermeni ustası Xaço’nun yeri olduğu için Ermenilerden kalan çok kıymetli eşyaların da olduğunu ifade eden Yazıbilmez, şunları söyledi:

“Burası son Ermeni dükkanı olduğu için onlardan kalan çok kıymetli eşyalarda var bizde. Ermeniler rahmetli babamla samimi arkadaş olmalarından dolayı burayı bize hediye olarak verdiler. Burada son Ermeni demir ustası Xaço’nun kullandığı demir dövme örsleri var.

Bir tane örs 100, diğeri de 200 yıllıktır. Ayrıca örslerin yanında kullanılan alet edevatlar da var. Diyarbakır’ın eski hanlarında kullanılan anahtarlar, en eski tabak ve çantalarını da motif olarak duvarlarımda cam çerçeve içerisinde sergilemişim.”

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