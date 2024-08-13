Tarihi Kilise Cami’nin tavan süslemesi sopaya emanet!

Niğde’nin Fertek Mahallesinde 1837 yılında Fertekli Karamanoğlu Hacı Nikola Karamanlis tarafından yaptırılan ve 1925 yılından bu yana eklenen minare ile cami olarak hizmet veren tarihi yapının tavanındaki süsleme düşmesin diye vatandaşlar tarafından sopa ile dayanak yapıldığı belirtiliyor.

Tarihi Kilise Camiinin hemen giriş alanının üstünde yer alan ve örneği neredeyse pek bulunmayan ahşap tavan süslemesi düşmesin diye vatandaşlar tarafından kendi imkânları ile dayanak yapılarak korunmaya çalışılıyor.

DÜŞMESİ AN MESLESİ

Bu durum bir vatandaşın dikkatini çekerken konuyu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Tavanda bulunan ahşap işlemeler aşağı düşmesin diye bir yapının demir parçası üzerinden destek alarak bir sopa ile güçlendirilmiş olduğu görünüyor. Bu muhteşem sanatın bir gün yere ya da birilerinin üzerine düşmesi, yok olması veya turistler ile cami cemaatinden birilerinin canını yakması an meselesi görünüyor. Tutturulan demir parçasının paslandığı, uzundaki ahşap sopanın ise iklim şartlarından dolayı gücünü kaybettiği gözlemleniyor.

EPEYCE ZAMANDIR BU ŞEKİLDE OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Bu yapının acilen yetkililer tarafından tarihi dokuya zarar vereden korunması için acil önlem alınması gerekiyor. İddiaya göre bu geçici koruma şeklinin epey zaman önce yapıldığı ve o zamandan bu zaman kadar bir adım atılmadığı yönünde.

(Haber Merkezi)

https://www.nigdehaber.com.tr/tarihi-kilise-caminin-tavan-suslemesi-sopaya-emanet