Dünya yıldızlarını giydiren Türk modacının yarı çıplak kilise turu

Lady Gaga, Rihanna, Gigi Hadid gibi dünya yıldızlarını giydiren Dilara Fındıkoğlu’nun yarı çıplak kilise turu gündem oldu.

Dünyaca ünlü isimleri tasarımlarıyla buluşturan Dilara Fındıkoğlu gündem oldu. Kilise ziyareti sırasında yaptığı kombin dikkat çekti.

Hollywood ünlülerinin vazgeçilmezi olan tasarımcı, bu kez beklenmedik bir kıyafetle kiliseye adım attı. Bikini üstü ve transparan bir üstle kiliseye giren Fındıkoğlu, başını örtmeyi ihmal etmedi.

https://halktv.com.tr/magazin/dunya-yildizlarini-giydiren-turk-modacinin-yari-ciplak-kilise-turu-861130h