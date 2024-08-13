Doç. Dr. Vahe Aliksanyan 100 yaşında vefat etti

Artı Gerçek – Ünlü iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Vahe Aliksanyan 100 yaşında vefat etti. Türkiye Ermeni toplumunun yanı sıra İstanbullular tarafından yakından tanınan Vahe Aliksanyan’ın cenazesi yarın düzenlenecek.

Agos’un haberine göre Aliksanyan, 15 Ağustos perşembe günü saat 13.00’te Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi’ndeki cenaze töreninin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1924’te İstanbul’da doğan Aliksanyan öğrenimini İncirdibi Protestan Okulu ve Pangaltı Mıhitaryan Lisesi’de aldıktan sonra, 1948’de İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1955’te iç hastalıkları üzerine uzmanlaştı. 1960’ta kendisine doçentlik payesi verildi. Uzun yıllar Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nde görev yaptı, ayrıca ‘Surp Pırgiç’ dergisinde makaleler kaleme aldı.

Prof. Dr. Cihat Abaoğlu ile “Semptomdan teşhise” ve “Teşhisten tedaviye” adlı iki ciltlik eseri, yine Abaoğlu ile birlikte yazdıkları ‘Teşhiste temel bilgi’ kitapları birçok kez basılmıştı. Dr. Aliksanyan Marmara gazetesinde de köşe yazarlığı yapmıştı. Vahe ve Manişak Aliksanyan çifti iki çocuk sahibiydi. (Agos)

Fotoğraf: Agos

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