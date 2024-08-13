Alevi kurumlarından hükümete çağrı: ‘Hacıbektaş anması iptal edilsin, Cemevi Başkanlığı kapatılsın’

Artı Gerçek – Alevi kurumları, Hacıbektaş’ta 60 yıldır süregelen Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin AKP hükümeti/devlet eliyle korsan bir şekilde gasp edilmek istenmesine ilişkin Küçükçekmece’de bulunan Garip Dede Dergahı’nda basın açıklaması yaptı.

PİRHA’nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı’nın kapatılması, bu kurum tarafından organize edilen 15-16-17 Ağustos’taki alternatif Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerinin iptal edilmesi için basın açıklaması yapıldı.

Yüzlerce kurum ve kişi Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı’nın Hacıbektaş’ta Alevi kurumlarına karşı yapacağı etkinliğin iptal edilmesi ve başkanlığın kapatılması için imza verdi.

‘DEVLETİN İNANÇLARA MÜDAHALESİ SUÇTUR’

Açıklamaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti) İstanbul Milletvekili ve Garip Dede Dergahı Cemevi Başkanı Celal Fırat, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği(PSAKD)Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Genel Sekreteri Yeşim Kantekin, Türkiye Alevi Federasyonu(ADFE) Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Emre Bektaş, Ağuçan Ocağı pirlerinden İbrahim Erdoğan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, CAN TV Yönetim Kurulu’ndan Sabri Meral ve PİRHA’dan Veli Haydar Güleç’in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

“Devletin inançlara müdahalesi suçtur” pankartı açılırken, basın açıklaması öncesinde Garip Dede Dergahı Cemevi Başkanı Celal Fırat, Alevi Bektaşi Federasyonu adına İbrahim Karakaya ve Türkiye Alevi Federasyonu adına Zeynel Abidin Koç birer konuşma yaptılar.

‘CEMEVİ BAŞKANLIĞI’NI KESİNLİKLE TANIMIYORUZ’

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Garip Dede Dergahı Cemevi Başkanı Celal Fırat, “Cumhuriyetin yüzüncü yılında Alevi toplumu eşit yurttaşlık istedi. Herkesle beraber yaşamak gibi bir derdimiz var. Şu an da Alevi toplumunu birbirine düşman etmeye çalışan bir akıl var. Gelin beraber oturup konuşalım. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı bünyesine giren dedelere de söylüyorum el ele verelim Pirin huzurunda hepimiz özümüzü dara çekelim. Yezid zihniyetinden daha tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Biz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı kesinlikle tanımıyoruz. AKP-MHP’ye oy verenler bu asimilasyon uygulamaları size yapılsa ne yapardınız? Birbirimizin Hızır’ı olalım” dedi.

‘DERGAHLARIMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN’

Alevi Bektaşi Federasyonu adına söz alan İbrahim Karakaya ise “61 yıldır bu etkinlikler sürekli olarak yapıldı. Devlet 2 senedir dergah üzerine müdahale etmeye çalışıyor. Bizim amacımız devletin bu çalışmaya girmemesidir. Anayasa’nın 10. Maddesi eşitlik maddesini, 24. Maddesi din ve vicdan özgürlüğünü belirler. Biz Alevi kurumları kurulduğu günden bu yana laik devleti benimsedik. Cumhuriyetin kurulduğu bugüne kadar yasaklı bir inancı savunuyoruz. Ama şimdi farklı bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bugün devlet Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı kurarak Alevilere kayyum atadı. Bir insanın bir inancı yaşaması asla devlet eliyle olamaz. 1964 yılından bugüne kadar Hacıbektaş’taki anma törenleri belediye tarafından yapılıyor. 1994 yılından bu yana da Alevi örgütleriyle belediye ortaklaşa yapıyor. Kudüs’te Müslümanların Mescidi Aksa ile karşı karşıya kalma durumundayız. Dergahlarımızdan elinizi çekin” diye konuştu.

‘KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ’

Türkiye Alevi Federasyonu(ADFE) Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç da “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı kesinlikle kabul etmiyoruz. Etkinliğinizden vazgeçin. Nerede bir Alevi etkinliği varsa cemevi başkanlığı orada etkinlik yapmaya çalışıyor. Hacıbektaş etkinliklerinden bugün biran önce çekildiklerini bildirmelerini talep ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamayı Alevi kurumları adına Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Emre Bektaş okudu.

‘ALEVİLER TARİH BOYUNCA BEDEL ÖDEDİLER’

Aleviliğin kadim ve özgün bir inanç olduğunu söyleyen Bektaş, bu inanca, bu kültüre, bu felsefeye sahip milyonlarca insanın, yüzyıllardır bu topraklarda var olma mücadelesi verdiğine vurgu yaptı.

Alevilerin hem kendilerini hem de inançlarını korumak için tarih boyunca bedel ödediklerini ve ödemeye devam ettiklerini de kaydeden Bektaş, “Ödenen bedellere rağmen inançları ve ibadethaneleri yasal güvence altına alınmamıştır. Tarih boyunca ibadetleri yasaklanmış ve dergâhları, ziyaretgâhları ya talan edilmiş, ya el konulmuş ya da başka inançların ibadethanesine dönüştürülmüştür. Alevi köylerine zorla camiler inşa edilmiş, Alevi çocukları zorunlu din derslerine tabi tutulmuşlardır” dedi.

‘ALEVİLERİN TALEPLERİ HER SEFERİNDE YENİ BİR KATLİAMLA YANIT BULDU’

Alevilerin, çağdaş, laik, demokratik, eşitlik, barış, kardeşlik çağrıları ve taleplerinin her seferinde yeni bir katliamla yanıt bulduğunu dile getiren Bektaş, “Ancak; Aleviler, sadece kendileri için değil, bütün inançlar, cinsiyetler, renkler, milliyetler, topluluklar ve halklar için, “Eşit Yurttaşlık, İnsanca Yaşam, Barış, Kardeşlik, Adalet, Laik ve Demokratik, Cumhuriyet” talepleri için mücadele etmekten geri durmamışlardır” diye belirtti.

‘ALEVİLER ORGANİZE BİR ASİMİLASYON, İNKAR, İMHA POLİTİKASIYLA KARŞI KARŞIYA’

22 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve bu iktidarın ortaklarının dezavantajlı kesimlerin, ayrımcılığa maruz kalanların, azınlıkların hiçbir demokratik ve insani talebine olumlu karşılık vermediği belirtilerek, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu kesimlerin başında yer alan Aleviler, organize bir asimilasyon, inkâr ve imha politikası ile karşı karşıyadır. Devlet, devşirme kadrolar yanında ırkçı, şoven, gerici, kinci bir ekip ile Aleviliği katletmeye ve tümden ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu durum, tarihin en büyük operasyon hamlesidir. Bu operasyonu, Alevilerin bütün itirazlarına rağmen inatla kurdukları “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” eli ile yürütmektedirler. Bu başkanlık kurulduğu günden bu yana asimilasyon politikalarının üssü durumundadır. Bu merkezde Alevi inancı özünden uzaklaştırılarak, yeni bir elbise biçilmeye çalışılmakta ve daha da kötüsü rüşvet ve maaş karşılığı tahsis edilen devşirme kadrolar eli ile Aleviler kendi içinde ayrıştırılmak ve çatıştırılmak istenmektedir.

‘MAFYATİK VE İŞGALCİ BİR ANLAYIŞLA GASP EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR’

Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı bir kez daha işgal edilmek istenmekte ve 60 yıldır devam eden Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Alevi Diyaneti olmaya soyunan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından mafyatik ve işgalci bir anlayış ile gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bu Anma etkinlikleri Alevilerin inançsal bir etkinliğidir. Hacı Bektaş Veli Dergâhı, Alevilerin en önemli inanç merkezlerinden biridir. Alevilerin Serçeşmesidir. 60 yıldır Alevi Kurumları ve Hacıbektaş Belediyesi organizasyonunda gerçekleşen ve Alevilerin inançsal ritüeli haline dönüşen bu etkinlikten, devlet ve birimleri elini çekmelidir. Bu vicdanen kabul edilebilir bir durum değildir.

‘UYARIYORUZ, BU TUTUMDAN VAZGEÇİN’

Siyasi iktidarı uyarıyoruz; Bu anma etkinliğini kültürel festivallerle karıştırmayın. Bu bir turistik faaliyet ya da tek başına kültürel bir festival değildir. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve AKP/MHP ortaklığı bu tutumundan derhal vazgeçmelidir. Yapılmak istenen şey üzülerek ifade etmeliyiz ki; Filistinli Müslümanların Mescidi Aksa’ya girmesinin ve ibadetlerini yapmak istemelerinin İsrail devleti tarafından yasaklanması ile eşdeğer bir durumdur. Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerini tanımayan, ibadeti olan Cemi kabul etmeyen, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olan Madımak Katliamı davasını zaman aşımına uğratan, katillerini serbest bırakan bir anlayışın Hacıbektaş’ta bunları yapması anlaşılır bir tutumdur ama kabul edilemez.

‘ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI HEPİMİZ İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR’

Her yıl 16/17/18 Ağustos’ta yapılan Anma Etkinliklerine bu başkanlık tarafından alternatif etkinlik konması ve halkımızı 15/16/17 Ağustos’a çağırması, kötü niyeti açığa çıkarmakta ve iddialarımızı doğrulamaktadır. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı başta Aleviler ve Alevi kurumları nezdinde olmak kaydı ile hepimiz için yok hükmündedir. Böyle bir başkanlık Alevilerin talebi değildir. Bu başkanlıkla birlikte hareket eden herkes ve her kurum Alevileri ve Alevi dostlarını karşısına alacaktır.

TALEPLER SIRALANDI

Biz aşağıda imzası olan kişiler, kurumlar, aydın ve sanatçılar olarak uyarıyor ve talep ediyoruz.

1- Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı derhal kapatılmalıdır. Alevilerin inançsal faaliyet ve ritüellerinden elini çekmelidir. Aynı şekilde siyasal iktidar, Alevilerin taleplerini kabul etmek yerine böyle oluşumlar eliyle Aleviliği katletme girişiminden vazgeçmeli ve Hacıbektaş programını derhal iptal etmelidir.

2- Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi başkanlığı ile birlikte hareket eden kişi, kurum, sanatçı kim varsa bu başkanlığın işlediği aleni suça ortaktır ve bu ortaklığı bir an önce sonlandırmalıdır.

3- Hacı Bektaş Veli Dergâhı başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve benzeri kurumlar eli ile gasp edilmiş, el konulmuş bütün Alevi dergâh, türbe ve ziyaret yerleri, ibadethaneleri bir an önce gerçek sahibi olan Alevilere teslim edilmelidir.

4- Alevilik, Aleviliktir. Aleviler nasıl inanıyorsa o şekilde kabul edilmeli ve hiçbir inanca müdahale edilmemelidir.

5- Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin 61.Ulusal, 35.Uluslararası programı Hacıbektaş Belediyesi ve Alevi Kurumlarının ortaklaşa organize ettiği 16-17-18 Ağustos’tadır. Bunun dışındaki programları korsan programlar olarak tanımlıyor ve kabul etmiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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