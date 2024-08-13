ABD ateşle oynuyor! Azerbaycan’ın radarına takıldılar, ek birlikler Ermenistan’da

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Hüseyin Narin

Eagle Partner tatbikatının bitmesiyle tüm askerlerin Ermenistan’dan ayrıldığı duyuruldu ancak ek birliklerin gizlice Zengezur bölgesine konuşlandırılması fırtına kopardı. Washington’ın hamlesini bölgesel güç dengesini değiştirme çabası olarak yorumlayan Azerbaycan medyası, Türkiye’yi işaret etti.

Azerbaycan‘ın yaklaşık 30 yıl Ermeni işgalinde kalan Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturması, Güney Kafkasya‘da denklemi tamamen değiştirdi. 2020’de 44 gün süren savaşla Karabağ topraklarının bir bölümünü Ermenilerden kurtaran Azerbaycan, Eylül 2023’te ise yalnızca 24 saatte işgalcileri yenilgiye uğrattı.

Ermenistan savaşta müttefiki Rusya’dan yardım bekledi ancak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (CSTO) lideri Moskova çatışmaların Azerbaycan topraklarında gerçekleştiğini söyleyerek Erivan yönetiminin beklediği yanıtı vermedi. Erivan-Moskova hattındaki elle tutulur gerilim sokak gösterilerine bile yansıdı, bazı protestocular Ermenistan’daki Rus üsleri önünde gösteri yaptı.

Nikol Paşinyan yönetiminin Batılı müttefikleri ABD ve Fransa ise, Azerbaycan’ın zaferinden rahatsızlıklarını gizlemedi.

ABD askerleri, 2023 yılının sonbaharında Eagle Partner adlı tatbikat için Ermenistan’a geldi. Amerikan askerlerinin Güney Kafkasya’ya ayak basması tahmin edilebileceği gibi Moskova’nın öfkesini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Erivan yönetimini açık şekilde uyardı, NATO’ya yaklaşılmamasını tavsiye etti.

TATBİKAT BİTTİ AMA…

ABD ordusu Temmuz 2024’te bir kez daha Eagle Partner tatbikatı için Ermenistan’a çıkarma yaptı. ABD ordusunun resmi internet sitesinde Ermenistan’da çekilmiş onlarca fotoğraf yayınlandı. Fotoğraflarda Amerikan askerlerinin Ermenistan askerlerine silah eğitimi verdiği, iki ülke bayraklarının önünde poz verildiği görüldü.

azerbaycan medyası, Pazartesi günü gözden kaçmayacak bir haberyayımladı. Temmuz ayında gerçekleşen tatbikatın bitmesine rağmen ABD’nin Ermenistan’a ek asker gönderdiğini kaydeden Azerbaycan basını, birliklerin özellikle stratejik önemi yüksek Zengezur bölgesine konuşlandırıldığını aktardı.

Karabağ’daki savaşlarla İran sınırının kontrolünü tamamen elde eden Azerbaycan, Nahcıvan’la bir kara bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesini istiyor. Türkiye‘nin de güçlü destek verdiği proje, Ağrı’dan Kazakistan’a kadar aralıksız bir hat anlamına geliyor. Zengezur Koridoru’na en fazla muhalefet eden ülke ise, İran.

‘RASTGELE BİR VAKA DEĞİL’

Eagle Partner tatbikatının sona ermesiyle Amerikan kargo uçaklarının Zvartnots hava üssüne indiğini bildiren Azerbaycan medyası, Washington’ın hamlesini bölgesel güç dengesini değiştirme çabası olarak yorumladı ve ABD askerlerinin Güney Kafkasya’da ortaya çıkışının tesadüfi bir vaka olmadığının altını çizdi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

ABD’nin Erivan Büyükelçiliği, yaptığı resmi açıklamada tüm Amerikan askerlerinin Ermenistan’dan ayrıldığını duyurdu ancak kargo uçaklarıyla taşınan birlikler yeni soru işaretlerini doğurdu. News.az haberinde “Tatbikatlar Temmuz ayında sona erdiyse, neden Ağustos ayında ek birlikler sevkine ihtiyaç duyuldu? Ek birliklerin görevlerinin içeriği ve hedefleri neden bu kadar dikkatli bir şekilde gizli tutuluyor?’ sorularını yöneltti.

ERMENİ KÖKENLİLER DE VAR

news.az ayrıca Ermenistan’a gönderilen ABD askerleri arasında Ermeni kökenli olanlar ve eski Sovyet ülkeleri vatandaşları olduğunu da ekledi.

ABD’nin attığı adımın Bakü ve Tahran’da şüpheleri artıracağını ve gerilimi tırmandırabileceği yorumunu yapan yayın organı, Ermenistan’a konuşlandırılan ABD askerlerinin Azerbaycan için doğrudan bir meydan okuma olduğunu yazdı.

ANKARA-BAKÜ İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENİR

Söz konusu hamlenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıkı işbirliğinin daha güçlendirilmesine neden olacağını kaydeden news.az, Bakü’nün ayrıca yeni müttefikler arayabileceğini de belirtti.

Yayın organına göre, İran ise sınırlarına yakın konumdaki ABD askerlerinin varlığı nedeniyle ciddi bir ikilemle yüz yüze.

News.az, Rusya’nın da kısa sürede tepki vermesini bekliyor.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/abd-atesle-oynuyor-azerbaycanin-radarina-takildilar-ek-birlikler-ermenistanda-7170779

