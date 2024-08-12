Meşhur Ortaçağ Ermeni ilâhiyatçıydı Grigor Narekatsi’nin duaları Portekizce’ye tercüme edildi

Ortaçağ Ermeni ilahiyatçı ve meşhur din adamı, Ermeni Apostolik Kilisesi azizlerinden Grigor Narekatsi’nin ”Ağıtlar Kitabesi” Brezilya Ermeni Piskoposluğunun çabalarıyla Portekizce’ye tercüme edildi ve çeviri ayrı bir kitapçıkta yayınlandı.



Kitabın tanıtımı 31 Temmuz’da Pazar ayininden sonra Sao Paolo Surb Gevorg Ermeni kilisesinde gerçekleşti.

Piskoposluk Başpiskoposu Narek Piskopos Berberyan, Grigor Narekatsi’nin meşhur dua kitabının yeni çevirisini kutsal haçla kutsadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/12/Meşhur-Ortaçağ-Ermeni-ilâhiyatçıydı-Grigor-Narekatsi/282317