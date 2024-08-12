Ermeni tenisçi ilk zaferine Ermenistan vatandaşı olarak başladı

Ermeni ünlü tenisçi Elina Avanesyan, turnuvaya ilk kez Ermenistan vatandaşı olarak katılarak “WTA 1000 Cincinnati Open’a” zaferle başladı.

‘Sportball24’ gazetesinin verilerine göre, 21 yaşındaki Avanesyan Amerikalı Lauren Davis’i yenerek elemenin final turunu geçti. Final’de Ermeni tenisçi İngiliz Harriet Dart ile yarışacak.

Hatırlanacağı üzere, ABD’de düzenlenen turnuvasından önce Elina Avanesyan Ermeni pasaportu aldı ve şimdi Ermenistanı temsil ediyor.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/12/Elina-Avanesyan-tenisçi/282361