Ermeni öğrenciler Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ermeni öğrenciler Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Öğrenci Olimpiyatı’nın Ermeni takımına Karen Keryan liderlik etti. Karen Keryan tarafından yönetilen takımda Vazgen Mikayelyan, Albert Gevorgyan ve Tigran Hakobyan yer aldı.

Olimpiyat, 5-11 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan’ın Blagoevgrad şehrinde gerçekleştirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/12/Ermeni-öğrenciler-Uluslararası-Matematik-Olimpiyatı/282357