ABD’de Eylül ayında İkinci Ermeni Film Festivali düzenlenecek

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 4-8 Eylül tarihleri arasında İkinci Ermeni Film Festivali gerçekleştirilecek.

Ermeni yönetmenler tarafından yapılan ve Ermenileri anlatan filmleri, California’nın Glendale şehrindeki LOOK Sinemaları’nda izlemek mümkün olacak.

Film festivalinin oluşturulması ve düzenlenmesi fikri, 2015 yılında Armen ve Mary Karaoghlanian tarafından kurulan “Aikino” şirketine aittir.

2023 yılında yapılan ilk Ermeni Film Festivali, dünya çapında 1.500’den fazla katılımcıyı çekmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/12/ABD-Ermeni-Film-Festivali/282321