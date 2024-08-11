Patrikhane’de ‘ikinci adam’ kavgası

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Ortodoks basını, Fener Rum Partikhanesi’nin Kadıköy Metropoliti (Temsilcisi) Adamakis’i Ukrayna politikası konusunda eleştiren bir yazı yayınladı. Haberde, Adamakis’in Bartholomeos’tan sonra patrik olacağı iddialarıyla ilgili de bir bölüm yer aldı

ABD merkezli Orthodox Times haber sitesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna kilisesiyle ilgili gelişmeleri takip etmesi için tam yetkiyle görevlendirdiği Adamakis’in düzinelerce sorun yarattığını yazdı.

Ortodoks camiası içerisinde etkin olan haber sitesi, 2019’da RusyaPatrikhanesi’nden kopartılan Ukrayna kilisesinde çok sayıda sorun yaşandığını belirtti. Haberde, kilisenin fiilen ikiye bölündüğüne dikkat çekildi. Kilisedeki bu sorunun çözümü için Bartholomeos’un görevlendirdiği Adamakis’in ise hiçbir çözüm getiremediği aktarıldı.

Dün yayınlanan haberde, Adamakis’in yakın zamanda Ukrayna’ya yaptığı ziyaretteki görüşmeleri sıralandı. Adamakis’in Kiev’de Ukrayna Kilisesi Metropoliti Epiphanius ile görüşmeyip sadece Patrikhane’nin Kiev temsilcisi Michael ile bir araya gelmesine dikkat çekildi.

Haberde, Adamakis’in Epiphanius ile görüşmemesi, Adamakis ile Fener Patrikhanesi’nin fikir ayrılığı yaşaması olarak yorumlandı, “Patrik’in (Bartholomeos) Emmanuel’in (Adamakis) Kiev’de ne yaptığının tamamen farkında olup olmadığını sorguluyoruz” denildi.

Haberde Adamakis’le ilgili “Patriğin bilge danışmanlarının tükendiği görülüyor.” değerlendirmesi yapıldı.

‘SONRAKİ LİDER’ TARTIŞMASI

Öte yandan haberde, Adamakis’in Bartholomeos’tan sonra patrik olacağı iddialarıyla ilgili de bir bölüm yer aldı. Adamakis’in görevlerinde başarısız olduğu iması yapılırken Ukrayna kilisesini birleştiremediği de belirtildi.

Adamakis’in Ukrayna konusunu kişisel mesele haline getirdiği kaydedilen haberde, Adamakis’in Ukrayna hükümetinden Bartholomeos gibi muamele beklediği de ifade edildi.

Adamakis, 2021’de Fransa Metropolitliği görevini yürütürken Kadıköy’e atanmış, Patrikhane’nin karar organı olan Sen Sinod Meclisi’nde de Bartholomeos’tan sonraki en yetkili isim konumuna getirilmişti.

2019’da Bartholomeos’un imzasıyla Rusya Patrikhanesi’nden kopartılan Ukrayna Kilisesi’yle ilgili gelişmeleri takip etmekle de görevlendirilen Adamakis için “Bartholomeos’tan sonraki patrik” iddiaları gündeme getirilmişti.

Ortodoks camiasından bazı isimler, Bartholomeos’tan sonra liderlik yarışının Elphidophoros’la Adamakis arasında geçeceğini ileri sürüyor.

Adamakis’i sık sık eleştiren haberler yapan Orthodoks Times sitesi, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elphidophoros lehine haberler yapmasıyla da biliniyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/patrikhanede-ikinci-adam-kavgasi-adamakis-fener-rum-patrigi-bartholomeostan-sonra-patrik-mi-olacak-ortodoks-basini-adamakis-hakkinda-neler-diyor-484670