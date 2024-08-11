Festival Çınarcık’a Renk Kattı Ama! Kilisede İsteği!

Festival Çınarcık’a renk kattı haberinin altına gelen yorum, azınlık statüsünde olan vatandaşların zor durumlarını bir kez daha gözler önüne getirdi.

Hoş görü dini olan İslam’ın ibadethaneleri Türkiye’nin her mahallesinde yaygınken, azınlık konumda kalan Hıristiyan vatandaşlar için, ibadetlerini yapabilecekleri kiliseler ne kadar mevcut sorusunu akla getirdi. Yalova Merkezde bir tane ibadethaneleri olan Hıristiyanların, Çınarcık’a da bir tane ibadethane istedikleri vatandaş yorumuyla geldi. O Yorumda Çınarcık belediye Başkanı Avni Kurt’a seslenen vatandaşın ifadesi şöyleydi “Başkanım çok güzel konserlerdi, teşekkür ve tebrik ediyorum, müsaadenizle bir de ricam var, yaz aylarında beldemizde yaklaşık 10 bine yakın Hristiyan vatandaşlarımız tatil yapıyor, yaz kış kalanlarda az değil, yaz kış kalanlardan biri de benim, aylarca toplu ibadetlerimizi yapamıyoruz, bayramlarımızı kutlayamıyoruz, 30 yıldır tüm başvurular, girişimler sonuç vermedi, sıkıntılı bir dönemde olduğunuzu biliyorum, lütfen bu hassas konuyu da gündeminize alıverin, saygılarımla.”

MUHABİR: Duygu Saral

https://www.yalovagazetesi.com/festival-cinarcika-renk-katti-ama-kilisede-istegi