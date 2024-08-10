İsrail Gazze’de bir okula saldırı düzenledi: 90 can kaybı

Gazze’nin Hamas kontrolündeki sivil savunma kurumu, bir okulda bulunan sığınağa İsrail’in düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Cumartesi günü, Hamas’ın okulda kumanda merkezi bulunduğu için burayı vurduğunu belirtti.

Gazze’deki yetkililere göre Daraj mahallesindeki bu saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Sivil savunma kurumunun sözcüsü olan Mahmud Bassal, AFP haber ajansına, “Yerinden edilmiş Filistinlileri barındıran okula üç adet İsrail füzesi isabet etti” dedi.

Hamas Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada, okulun “komuta merkezi” olarak kullanıldığına yönelik iddiaları yalanladı.

Reuters’ın alıntı yaptığı Hamas medya sözcüsü, saldırının sabah namazı sırasında gerçekleştiğini, bu yüzden çok sayıda kişinin öldüğünü, doktorların henüz herkese erişemediğini aktardı.

Okul saldırısının ardından ölü ve yaralıların kaldırıldığı Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim, AA muhabirine konuştu.

Naim, “İsrail işgal ordusunun Et-Tabiin Okulu’nda gerçekleştirdiği katliamda yaralananların çoğu ya azaları kopmuş ya da tümüyle yanmış haldeki vakalar.” dedi.

Naim, “Bu korkunç katliam sonrası şehit ve yaralı sayımız gerçekten çok fazla. Savaşın başından bu yana yaşadığımız en zor gün, bugün.” ifadelerini kullandı.

Naim, El-Ehli Baptist Hastanesi’nin Gazze kentinde hizmet veren “tek” hastane olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Sağlık ekipleri, 7 Ekim’den bu yana devam eden bu katliam savaşı nedeniyle tamamen tükenmiş durumda. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelerde sağlık durumu tam bir felaket ve dram. El-Ehli Baptist Hastanesi, en basit tıbbi imkanlardan ve kan kaybı yaşayan yaralıların hayatlarını kurtarmak için gereken kan ünitelerinden dahi yoksun.”

(BBC Türkçe, AA, Eurorews)

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