Paris 17. Bölge Belediye Başkanı Ermeni güreşçiler Artur Aleksanyan ve Malkhas Amoyan’ı ağırladı

Paris’in 17. bölgesinin Belediye Başkanı Geoffroy Boulard bugün şehir parkında Ermenistan Olimpiyat takımı üyelerini, Olimpiyat Oyunların’da madalya kazanan güreşçiler Artur Aleksanyan ve Malkhas Amoyan’ı ağırladı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinliğe Bakan Yardımcısı Karen Giloyan, Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Hasmik Tolmacyan, Ermenistan Olimpiyat Delegasyonunun üyeleri ve çok sayıda hayran katıldı.

Paris’in 17. Bölgesinin Belediye Başkanı, sporcuları etkileyici performanslarından ve Paris 2024’te kazandıkları madalyalardan dolayı tebrik etti.

Boulard, Ermenistan ile Fransa arasındaki ilişkilerin her zaman sıcaklık ve dostluk çerçevesinde şekillendiğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/09/Paris-Ermeni-sporcu-Artur-Aleksanyan-ve-Malkhas-Amoyan/282230