Ermenistan, Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’ndaki Arthur Aleksanyan’ın final güreş maçını itiraz etti

Ermenistan Güreş Federasyonu, dünyaca ünlü güreşçi Arthur Aleksanyan’ın Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’ndaki final maçını itiraz etti.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Karen Giloyan, “Yazılı cevabı bekliyoruz, bu Ermenistan Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin itirazına eklenecek ve ilgili makamlara gönderilecek. Adaleti restore etmeye çalışacağımızdan emin olabilirsiniz” diye belirtti.

Olimpiyat Oyunları altın, gümüş ve bronz madalya sahibi, 4 kez dünya ve 7 kez Avrupa şampiyonu olan Arthur Aleksanyan, adaletin yerini bulacağına inanıyor.

Gazetecilere konuşan Ermeni güreşçi, hakemlerin adaletsizliğinden hayal kırıklığına uğradığını söylemişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/09/Ermenistan-Paris-Yaz-Olimpiyat-Oyunları/282240