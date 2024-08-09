Dr. Gabor Maté ile İsrail-Filistin: Travma’dan Umuda Söyleşisi

İsrailli Yahudilerin ve Filistinlilerin kurduğu Standing Together isimli savaş karşıtı grup 25 Ağustos Pazar günü çevrimiçi panel düzenliyor.

Grubun öncü kadrosundan Sally Abed ile Travma uzmanı, yazar Dr. Gabor Maté’nin gerçekleştireceği söyleşiye ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.

Grubun söyleşiye çağrı metni şu şekilde:

“Travma uzmanı ve çok satan yazar Dr. Gabor Maté ve Filistin’in önde gelen ilerici seslerinden ve İsrail’in Yahudi ve Filistinli vatandaşlarını işgalin sona ermesi ve barış, adalet ve eşitlik dolu bir gelecek için harekete geçiren bir taban hareketi olan Standing Together’ın liderlerinden biri olan Sally Abed’e katılın. Bu çevrimiçi panelde İsrail-Filistin’e dair her şeyi, travmanın her iki toplumdaki rolünü ve bu anın acısını herkes için özgürlük, adalet, güvenlik ve eşitlik sağlayan bir gelecek için ortak bir mücadeleye doğru nasıl eyleme dönüştürebileceğimizi tartışacaklar.

Bize 25 Ağustos Pazar günü, PDT ile 10:00, EDT ile 13:00, BST ile 18:00, Kudüs saati ile 20:00’de katılın.”

Söyleşiye kayıt yaptırmak için link‘teki formu doldurabilirsiniz.

https://www.avlaremoz.com/2024/08/09/dr-gabor-mate-ile-israil-filistin-travmadan-umuda-soylesisi/