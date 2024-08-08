Ünlü Ermeni tenisçi Elina Avanesyan, Ermenistan pasaportu aldı

Ermenistan’ın İspanya Büyükelçiliğı’nin bildirdiğine göre Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından dünya sıralamasında 58. sırada yer alan Ermeni tenisçi Elina Avanesyan, bugün Ermenistan’ın İspanya Büyükelçiliği’nde Ermeni pasaportunu aldı.

Ermenistan’ın İspanya Büyükelçiliğı ayrıca Avanesyan’ın yeni pasaportu, arka planda Ermenistan bayrağı bulunan bir fotoğrafını da yayınladı.

Daha önce Rusya bayrağı altında forma giyen 21 yaşındaki Avanesyan, Instagram sayfasından Ermenistan vatandaşlığı aldığını duyurdu. Tenisçiye göre önümüzdeki Pazartesi Cincinnati’de başlayacak turnuvada Ermenistan bayrağı altında yarışacak.

Avanesyan, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, Ermenistan’ı temsil etmenin kendisi için bir onur olduğunu ifade etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/08/Ünlü-Ermeni-tenisçi-Elina-Avanesyan-Ermenistan-pasaportu/282193