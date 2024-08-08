Türkiye’de inanç turizminin gözdesi: Aziz Nikolaos Kilisesi

Ahmet Yavuz

Hristiyan hacıların ve turistlerin ibadetlerini yerine getirdiği, “Noel Baba” olarak bilinen Aziz Nikolaos’a dua edip dilek tuttukları Aziz Nikolaos kilisesi, Antalya’nın en çok ziyaretçi alan ören yeri arasında bulunuyor.

Likya yerleşimi olduğu bilnen ve Myra Antik Kenti’nin bir parçası olan kilise ve anıt müze, orta bizans döneminden bizlere kalan değerli bir kültürel miras olarak günümüze ışık tutuyor.

Noel Baba kilisesinde, her yıl Aziz Nikolaos’un ölüm yıl dönümü olan 6 Aralık’ta “Noel Baba ve dünya barışına çağrı” etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler, Fener Ortodoks Patrikhanesi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından din ve bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

4. yüzyılın başlarında Demre’ye gelerek din eğitimi alan Aziz Nikolaos’ın bir Hristiyan Azizi olduğu biliniyor. Öldükten sonra bölgeye gömülen ve çeşitli kaynaklarda iyiliksever bir insan olduğu anlatılan Nikolaos’un mezarı her zaman ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

5. yüzyılda bölgede yaşanan iki büyük deprem nedeniyle Myra Antik Kenti ve kilise 9-6 metrelik alüvyon tabakası altında kalmış ve bu tabaka günümüzde yapılan ören yeri keşfinde yavaşlatıcı bir unsur olmuş.

Helen ve Roma dönemlerini yaşayan Side, Athena Mabedi’nin bulunduğu Phaselis, Aziz Nikolaos Kilisesi ve kaya mezarlarının olduğu Myra, Likya tipi lahitlerin bulunduğu Patara ve diğer antik kentler de inanç turizmi kapsamında ziyaret edilebilecek yerler arasında bulunuyor. Her yıl yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlayan bölgenin ileriki dönemde hedefi 1 milyon ziyaretçi bandını geçmek.

https://www.gezelim.com/turkiyede-inanc-turizminin-gozdesi-aziz-nikolaos-kilisesi-83546.html