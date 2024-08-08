Paris Olimpiyat Oyunları’nda Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan gümüş madalya kazandı

Ermenistan Olimpiyat takımı üyesi, Olimpiyat Oyunlarının altın, gümüş, bronz madalya sahibi, birçok dünya ve Avrupa şampiyonu Artur Aleksanyan, Paris-2024 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

Paris’teki Champ-de-Mars Arena’da düzenlenen Greko-Romen güreşte 97 kilo finalinde Aleksanyan, İranlı Mohammadadi Saravi ile karşılaştı.

Ermeni güreş efsanesi Artur Aleksanyan finalde 4:1 yenildi.

Artur Aleksanyan, Rio-2016’nın altın madalyası, Tokyo-2020’nin gümüş madalyası, Londra-2012’nin bronz madalyası sahibidir. Dört kez Dünya Şampiyonu (2014, 2015, 2017, 2022), 7 kez Avrupa Şampiyonu(2012, 2013, 2014, 2018, 2020, 2023, 2024).

ERMENİ HABER AJANSI