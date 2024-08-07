Türkiye, İsrail aleyhindeki ‘soykırım’ davasına müdahillik beyanını ICJ’ye sundu

By Euronews

Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı davaya müdahillik beyanını sunan ülkeler arasında, Türkiye ile birlikte Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya yer alıyor.

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Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için Uluslararası Adalet Divanı’na (International Court of Justice – ICJ) Çarşamba günü resmi beyanını sundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan X hesabından yaptığı açıklamada, ICJ’ye resmi başvuruda bulunduğunu duyurarak, “Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır,” dedi.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde olan ICJ, Birleşmiş Milletler’in (BM) başlıca yargı organı.

Müdahillik başvuruları, ICJ Tüzüğü’nün 63. maddesine dayanıyor.

Bugüne kadar Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin yönetimi ve İspanya Lahey’de müdahillik beyanını sundu.

Son olarak İspanya, 28 Haziran’da tüzüğün 63. maddesi gereği davaya müdahale beyanını ICJ’ye sunmuştu.

29 Aralık 2023’te Güney Afrika, “Soykırım Sözleşmesi” (Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi) kapsamında Gazze Şeridi’nde yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine dava açmak için ICJ’ye başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme bu yıl içinde verdiği üç ayrı ara kararda, Başbakan Netanyahu yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını derhal durdurmasına hükmetmişti. Netanyahu hükümeti ise ICJ’in aldığı ara kararlara uymayacağını bildirdi.

Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim’den beri İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 39.600’den fazla Filistinli öldürüldü ve en az 91.469 kişi de yaralandı.

Harabeye dönüşen Gazze’nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.

Euronews