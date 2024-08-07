Siyaset bilimci: Türkiye ile Azerbaycan arasında iki konuda ciddi anlaşmazlıklar var

Siyaset bilimci Stepan Danielyan, Ermenistan merkezli news.am gazetesine verdiği demeçte,”Türkiye ile Azerbaycan arasında ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıktı” dile getirdi.

Uzman, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı kazandığı zaferde Türkiye’nin rolüne ilişkin açıklamaların Aliyev’in Azerbaycan’daki ‘güçlü lider’ imajına dayalı imajına saldırdığını açıkladı.

“Ayrıca Türkiye, Batı gibi, Rusya Ukrayna’yla meşgul olduğu sürece Orta Asya’daki nüfuzunu hızlı ve özgür bir şekilde yayabilmek için Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının erken imzalanmasını istiyor. Bu durumda Azerbaycan çeşitli bahanelerle belgenin imzalanmasını geciktirmek için elinden geleni yapıyor. Bu konuda Türkiye ile Azerbaycan arasında da anlaşmazlıklar var.” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/07/Siyaset-bilimci-Türkiye-Azerbaycan/282027