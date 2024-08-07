Ermenistan’ın Noa kulübünün kalecisi Chancharevich kendi ceza sahasından mütiş gol attı (Video)

Konferans Ligi’nin 3. eleme turundaki ilk maçta “Noa”, Yunanistan’ın AEK kulübünü konuk etti ve maçı 3-1 kazandı. Maçın 22’incisi dakikasında Garcia rakibi öne geçirdi, 34. dakikada ise Pinson eşitliği sağladı.

Ermeni milli takımı ve Noa kulübünün kalecisi Ognjen Chancharevich, maçın ikinci yarısının 67’inci dakikasında kendi ceza sahasından gol atarak skoru 2-1 yaptı. Maçta eklenen 3. dakikada Gregorio durumu 3-1 yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/07/Ermenistan-Yunanistan-Konferans-Ligi/282059