Dominik Cumhuriyeti vatandaşı 3 kg kokaini Ermenistan üzerinden Türkiye’ye teslim edip satmaya çalıştı

Ermenistan Devlet Gelir Komitesi Elektronik Ticaret ve Hava Taşımacılığı Dairesi çalışanları, Dominik Cumhuriyeti’nden transit uçuşla Ermenistan Cumhuriyeti’ne gelen bir Dominik Cumhuriyeti vatandaşının valizini ve el bagajını gümrük kontrolü çalışanları kontrol ettiler.

Gümrükte yapılan inceleme sonucunda vatandaşın çantasındaki kamera kasasının dikili yan bölümleri ile dizüstü bilgisayar kasasının dikili kısmından “kokain” uyuşturucusunu içeren toplam ağırlığı 3 kilogram olan 3 paket bulundu.

Operasyonel ve soruşturma tedbirleri sonucunda elde edilen bilgilere göre, bu olayda Ermenistan Cumhuriyeti’nin geçiş ülkesi olduğu, “kokain” uyuşturucusunun satış yerinin ise Türkiye Cumhuriyeti olduğu belirtildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/07/Dominik-Cumhuriyeti-kokain-Ermenistan-Türkiye/282024