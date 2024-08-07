Azerbaycan “Zengezur Koridoru” talebini erteliyor

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinde tıkanmaya neden olan, Bakü yönetiminin gündemde tuttuğu “Zengezur Koridoru” talebi, Azerbaycan için öncelik olmaktan şimdilik çıkıyor. Gelişme Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin sonuca varması için önemli bir adım olarak görülüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi Elçin Amirbayov, bugün Radio Liberty medya kuruluşuna konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı temsilcisine göre, müzakereleri kolaylaştıran bir faktör, iki tarafın en tartışmalı kalan konuyu ertelemeyi kabul etmiş olması: Yani “Zengazur Koridoru” olarak bilinen ulaşım rotalarının nasıl düzenleneceği.Amirbayov “Karşılıklı mutabakata vararak, bu paragrafı barış anlaşmasından çıkarmaya ve daha sonraki bir aşamaya taşımaya karar verdik,” dedi. Temsilci “Ancak metne, ülkelerin bir noktada tekrar görüşmek ve ortak bir anlaşmaya varmak için geri dönebilecekleri konulardan biri olduğu gerçeğini hala yansıtabiliriz.” diye konuştu.Türkiye ve Azerbaycan Nahcivan’ı Azerbaycan’a bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçecek bir koridoru bugüne kadar bir talep olarak öne sürüyordu. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ancak kontrolü altında olmayacak bir koridor fikrine karşı çıkıyordu. Ermenistan bununla birlikte “Barış Kavşağı” projesini önererek ulaşım yollarının açılması üzerinde duruyordu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan ise açıklamayı yorumlarken, “Ulaşım rotalarının açılmasının Ermenistan’ın bölgesel barış ve ekonomik kalkınma vizyonu ve gündeminin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini” belirtti.Öte yandan Amirbayov Ermenistan Anayasası ile ilgili teleplerini yineledi. Temsilci “Azerbaycan’a karşı mevcut Ermeni Anayasası’nda yer alan toprak iddiaları, Bakü ve Erivan arasındaki barış sürecinde daha fazla ilerlemenin önündeki tek engel olmaya devam ediyor,” dedi.Azerbaycan Ermenistan Anayasası’ndaki Dağlık Karabağ’a yönelik atıfların kaldırılmasını talep ediyor. Amirbayov, “Bu, Azerbaycan’ın baskısı altında bunu yapmakla ilgili değil. Tek bir soruya cevap vermekle ilgili: Barış mı istiyorsunuz yoksa Azerbaycan ile yeni bir çatışma olasılığı mı istiyorsunuz? Eğer [Ermeni yetkililer] bunu böyle söylerse, o plebisit veya referanduma katılacak Ermeni halkının çoğunluğunun barışı destekleyeceğinden eminim.” dedi.Ermenistan Başbakan Paşinyan bir süre önce bu konuya atıfta bulunmadan, yeni bir anayasa ihtiyacı içinde olduklarını söylemişti. Kategoriler

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