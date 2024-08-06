Yerevan 8 dil ve yeni turistik rotalarla turistleri karşılıyacak

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’ın tarihini, mimarisini ve çeşitli kültürel değerlerini anlatan resmi şehir rotası “Yerevan City Tour”, Yerevan sakinleri ve turistleri 8 dilde ağırlayacak.

Bu bilgiyi Yerevan Belediyesi duyurdu ve başkente gelen konukların sadece Yerevan’ın değil, aynı zamanda Ermenistan tarihinin önemli bölümlerini Ermenice, Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Çince ve Farsça dillerinde dinleyeceklerini vurguladı.

Aynı zamanda, rotaların haritaları da dört dilde mevcut. Ayrıca, konukların Yerevan’ın yüzde 70’ini görebileceği iki yeni rota eklendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/06/Ermenistan-Yerevan-Turist/282020