Koçunyan: Türk tarafı somut adım atmaktan kaçınıyor

İstanbul’da yayınlanan “Zhamanak” gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ara Koçunyan’a göre, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinin oldukça yavaş ilerlemesi Türkiye açısından iki durumdan kaynaklanmaktadır: Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve bölgesel durum.

Tarafların iki yıl önce kara sınırlarını üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişilere açma konusunda mutabakata vardıklarını hatırlatan Koçunyan, sürecin başından bu yana bölgedeki durumun sürekli değiştiğini ve tarafların bekle-gör tutumu benimsediğini belirtiyor.

Koçunyan, “Bugün Moskova-Ankara ikilisi iki yıl önceki kadar enerjik çalışmıyor. Bölgedeki durumda da bir değişiklik var, buna özellikle İran’ın liderinin değişmesi ve ABD’de beklenen başkanlık seçimi de ekleniyor, çünkü Trump ile Kamala Harris arasındaki uluslararası rekabetin sonucu bu. Aşama çok şeyi belirlemeli.

Mevcut durumda Ankara ve Yerevan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini ilerletme anlamında siyasi iradelerini yenilemeyi tercih ediyor, ancak özellikle Türk tarafı somut adım atmaktan kaçınıyor.” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/06/Koçunyan-Türkiye-Ermenistan/281924