Katolik medyasından Erdoğan analizi: Francis’e fısıldayan adam

Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now’ın kurucusu ve editörü John L. Allen Jr., 2024 Paris Olimpiyatları’nın açılışıyla ilgili yazısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili dikkat çekici tespitlerde bulundu. Allen Jr., Papa Francis’in ‘Son Akşam Yemeği’ temalı açılış töreni için ‘üzüntüsünü’ belirttiği açıklamasını, Erdoğan’ın politik bir başarısı olarak değerlendirdi. Analizde şu ifadeler yer verildi:

Vatikan’ın açıklaması, cumartesi akşamı saat 19.47’de yayınlandı ki bu acil bir durum dışında bir bildiri yayınlamak için alışılmadık bir saattir. Söz konusu tören tam 8 gün önce gerçekleştiğinden, bunun bu nitelikte olmadığı açıktır. Sonunda tıkanıklığı açan Erdoğan oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müthiş bir siyasi aktör olduğuna şüphe yok. Türk siyasetinde lakaplar sık sık kullanılıyor. Şimdi bu büyüyen listeye başka bir lakabın eklenip eklenmeyeceğini göreceğiz: Francis’e Fısıldayan Adam.

Sabah Gazetesi