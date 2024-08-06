Ermeni satranç oyuncusu, Dünya Yıldırım Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Ermenistan’ın önde gelen satranç oyuncusu Hayk Martirosyan’ın da katıldığı “Chessy” takımı, Dünya Yıldırım Satranç Takımı Şampiyonasında bronz madalya sahibi oldu.
Ermenistan Satranç Federasyonu’nun bildirdiğine göre Hayk, bireysel mücadelede de 2. sırayı alarak madalya kazandı.
Şampiyona 2-5 Ağustos tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirildi.
“Chessy” takımı Richard Rapport, Alexey Sarana, Hayk Martirosyan, Vidit Santosh Gujrati, Jorden Van Forest, Erdoğmuş Yağız Kaan, Anna Muzichuk, Hampi Koneru ve Muhtar Ainakul’dan oluştu.
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